Буданов заявил, что в Украине создается спецотряд бессмертных командующих.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прокомментировал заявления пропагандистских СМИ РФ о его смерти.

У него соответствующие слухи вызвали улыбку, пишет издание Kyiv Post. Буданов поискал, что в Украине формируется "отряд бессмертных", которые будут преследовать россиян в страшных снах.

"Сейчас в Украине создается специальный отряд бессмертных командующих – Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа. Поэтому у россиян и их пропагандистов еще будет очень много работы в нервной, истерической обстановке. Отряд бессмертных будет среди ночи приходить в сны к российским обывателям, которые стремились захватить Украину, и их кошмарить", - сказал главный разведчик.

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Фейки РФ о высокопоставленных украинских военных

Недавно в РФ распространяли фейк о якобы гибели главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но им пришлось резко замолчать, когда 25 мая появилось свежее видео с Залужным.

Также россияне уже несколько раз заявляли, что убили командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майора Игоря Танцюру. По данным СМИ, на военного и в самом деле совершалось несколько покушений, но он жив.

Позже пропагандисты РФ запустили фейк о том, что Буданов якобы находится в немецкой клинике после "ранения" и даже - "в коме". Пропагандисты для правдоподобия придумали себе первоисточник, но ничего не вышло, но "спалились", поскольку указанной новости не существовало, а именно СМИ на всякий случай написало опровержение.

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