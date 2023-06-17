Пропагандисты для правдоподобия придумали себе первоисточник, но ничего не вышло.

Российские пропагандисты запустили фейк о том, что глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов якобы находится в немецкой клинике после "ранения". Более того, кремлевские рупоры заявляют, что он "в коме".

Дезинформационную кампанию поддержали практически все топ-пропагандисты, "военкоры" и Z-каналы, в том числе и Владимир Соловьев. Все они в один голос и почти идентичным текстом заявляют, что "Буданов в коме". Эту информацию якобы "слили" медики немецкому журналу Stern. Впрочем, издание не писало об этом и слова.

Фейк подхватило пропагандистское издание " Украина.ру", а за ним и другие о "инфопомойки" РФ. Однако через несколько часов так называемые "журналисты" решили проверить первоисточник, а его вдруг нет. На канале появилось опровержение информации - там ее назвали "недостоверной".

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Другие фейки роспропаганды

Недавно в РФ распространяли фейк о якобы гибели главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. ИПСО враг запустил, с тех пор как появилась информация, что генерал будет вынужден пропустить встречу с Военным комитетом НАТО из-за сложной ситуации на фронте.

25 мая офицер ВСУ Штефан опубликовал видео с Залужным. На видео главнокомандующий ВСУ благодарит украинцев и отмечает, что Украина одержит победу. Но россияне отреагировали на свежие фото и видео с генералом новыми фейками. К примеру, пропагандист Соловьева Карнаухов опубликовал фото якобы убитого Залужного, однако этим "Залужным" оказался мертвый оккупант с георгиевской лентой на груди и в типичной для русских военной форме.

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