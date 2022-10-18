Именно Москва, считает Пономарев, попросила своих союзников обратиться к своим гражданам с просьбой покинуть Россию.

Подготовка бомбоубежищ в Москве и просьба стран-союзников к своим гражданам покинуть Россию является частью кремлевской пропаганды, нацеленной на американскую аудиторию.

Таким образом Путин повышает ставки в контексте ядерного шантажа Запада, отметил российский оппозиционный политик Илья Пономарев.

"Если послать сообщение американцам, что мы готовимся к обмену ядерными ударами, то тогда это начинает приобретать смысл. Это такой пропагандистский трюк поднятия ставок. Мы видели резкий рост тревожности среди россиян. Там часть связана с угрозой мобилизации, но большая часть связана с угрозами ядерной войны. Поэтому то, что Путин это делает, то это большее-меньшее зло", - сказал Пономарев.

В то же время именно Москва, считает Пономарев, попросила своих союзников обратиться к своим гражданам с просьбой покинуть Россию.

"Выглядит так, что Москва попросила руководство этих стран об этом сказать своим гражданам. Чтобы страху нагнать в мире: вот видите, союзники что-то знают, что будет происходить. Я уверен, что инициатива исходила из Москвы. Это не вопрос удержания их в поле влияния. Просто с этими людьми контакт нормальный, им можно технически передать сообщение. Но аудитория у этого точно такая же, как у сообщения про бомбоубежища. Это не россияне и не жители этих стран, эта аудитория - Вашингтон", - объяснил политик.

Также Пономарев объяснил массовое убийство на полигоне в Белгородской области.

"Они сначала раздавали паспорта тем, кто только что приехал в Россиию из разных национальных республик. В частности, из Таджикистана говорили, они в день раздавали по 400 паспортов на протяжении последнего года. А теперь этих людей призывают как российских граждан. Во-первых, общество не интегрировано, а вместе с неподготовленными командирами... Эти командиры начинают говорить о "священной войне", те в ответ - "у нас священная война - это нечто другое, это религиозная история, а вы нам про что? Они забирают тех, кого легче схватить" - рассказал политик.

Более того, сейчас таджики сами страдают от этого расстрела: "В таджикской диаспоре в Москве там просто сейчас волны ходят... Таджиков в Москве - два миллиона, это половина Киева".

Угроза ядерного удара России - что известно

21 сентября российский президент Владимир Путин вместе с объявлением в стране частичной мобилизации пригрозил Западу ядерным оружием.

Этому следовали попытки Кремля аннексировать захваченные украинские регионы. В этом контексте российские чиновники начали заявлять, что РФ применит ядерное оружие в случае посягательства на свою территорию.

Однако результатов псевдореферендумов мир не признает, а США и союзники согласились, что Украина должна деоккупировать захваченные Москвой территории.

Западные аналитики соглашаются с утверждением, что ядерный шантаж скорее свидетельствует о непростом положении, в котором оказалась армия России на поле боя.

Вместе с тем в украинской разведке допускают, что РФ может применить оружие массового уничтожения. США уже пригрозили "катастрофическими последствиями", если Путин на это решится.

Всего, по мнению Института изучения войны, существует только два варианта применения ядерного оружия: вдоль линии фронта и массированного удара по всей Украине. Однако ни один из них не даст России реального преимущества на поле боя, поскольку ВС РФ в нынешнем состоянии просто не способны вести бой в пораженной радиацией зоне, а сами удары не позволят полностью захватить Украину.

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