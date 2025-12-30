В Киеве и области введены экстренные отключения света

Сейчас график стабилизационных отключений не действует.

В Киеве и области во вторник, 30 декабря, ввели экстренные отключения света. Графики почасовых отключений временно не действуют.

По информации "Киев Цифровой" стабилизационные графики временно не действуют, потому что надо срочно помочь энергосистеме.

В свою очередь городской голова Броваров Игорь Сапожко сообщил, что сегодня с 11:00 до 15:00 электроэнергия будет отсутствовать на всей территории города Бровары и сел Княжичи и Требухов.

Видео дня

"Это связано с тем, что энергетики будут проводить ряд мероприятий для улучшения ситуации с электроснабжением в нашей общине", - говорится в сообщении.

При этом он отметил, что после 15:00 и до 24:00 планируется подача электричества с интервалом 5/5, а ночью, после проведения соответствующих мероприятий, свет должен быть везде.

Отключение света в Украине - главные новости

27 декабря Россия массированно ударила об энергетики столичного региона. В результате этой атаки особенно серьезные проблемы возникли на Левом берегу Киева и области. Там уже более трех дней продолжаются экстренные отключения света. По состоянию на утро 29 декабря, на Киевщине 9 тысяч человек оставались без света третий день подряд.

Как сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко, ситуация в энергетике после этой атаки до сих пор остается тяжелой. В то же время, как отмечал энергетический эксперт Геннадий Рябцев, ситуация со светом на жителей Киевщины должна улучшиться в течение ближайших суток. Остальные области, особенно в восточной и центральной Украине, также продолжают жить с ежедневными графиками отключения света.

Как прогнозировал исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов, отменить графики можно будет только через 2 месяца после прекращения российских обстрелов энергетики Украины, ведь именно столько времени нужно на восстановление.

Вас также могут заинтересовать новости: