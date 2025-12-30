Просачивание россиян в Гуляйполе заблокировано: командир 'Перуна' рассказал детали

Там достаточно личного состава, чтобы сдержать россиян, но есть вопросы относительно мотивированности отдельных подразделений.

Штурмовые подразделения Сил обороны Украины заблокировали пути, по которым военные РФ просачивались в Гуляйполе Запорожской области. Об этом рассказал "Суспільному" командир 1 отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов с позывным "Перун".

"На данный момент все логистические маршруты, которые у врага были, которые он использовал для пропитки, они заблокированы. В урбанизированной зоне, конечно, достаточно мест, чтобы скрываться, но в тех участках, где обнаруживается противник, точно уже никто не ослабляет бдительности и внимания, и уничтожается враг 100%", - подчеркнул он.

По его словам, украинские военные зачищают город от российской пехоты, которая туда просочилась раньше.

Филатов отметил, что сейчас у Сил обороны Украины достаточно личного состава, чтобы сдержать россиян, впрочем, остается вопрос мотивированности отдельных подразделений.

"Это все учитывается старшим командованием, и они принимают определенные меры по перегруппировке, в том числе и в звенья управления, переназначают зоны ответственности. То есть пытаются провести не только стабилизационные мероприятия, но и меры административного характера, которые улучшат устойчивость в управлении определенных подразделений", - отметил Филатов.

Оборона Гуляйполя - подробности

Как сообщал УНИАН, мониторинговый проект DeepState объяснил в чем трудности обороны Гуляйполя. Аналитики отмечают, что этот город Запорожской области находится в низменности, и рельеф местности затрудняет оборонительные действия.

Отмечают, что Силы Обороны Украины продолжают удерживать позиции в большей части Гуляйполя, но дальнейшая оборона города становится крайне сложной из-за рельефа местности.

В частности, город находится полностью в "серой зоне", потому что противник, как и украинские силы, присутствует практически везде.

