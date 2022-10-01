Аналитики отмечают, что Путин не сможет захватить Украину, применив ядерное оружие.

В Институте изучения войны считают, что российский президент Владимир Путин спешил незаконно аннексировать украинские территории, чтобы стабилизировать положение России и получить время на восстановление своих сил для следующего наступления.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Незаконная аннексия четырех украинских областей не означает, что Путин отказался от заявленной цели уничтожения украинского государства ради меньшей цели. Если аннексия стабилизирует конфликт вдоль новых линий фронта, Кремль может восстановить свои силы и возобновить вторжение в Украину в ближайшие годы, однако в таком случае с позиции большей силы и территориального преимущества", - указывают эксперты. Видео дня

В то же время аналитики не увидели в речи Путина 30 сентября каких-либо признаков намерений России немедленно применить против Украины ядерное оружие, если украинское контрнаступление продолжится.

Российский президент, замечают аналитики, не определял каких-то "красных линий". Более того, в течение этой войны ВСУ неоднократно "нарушали" заявленные ранее Кремлем "линии" ударами по военным объектам в приграничных российских регионах.

Путин хочет заморозить конфликт на нынешних линиях фронта и дать время российской мобилизации для восстановления российских сил.

Вместе с тем Институт изучения войны указывает, что не может предсказать, когда РФ может применить ядерное оружие, потому что это будет "личное решение" Путина.

Вместо угроз применением ядерным оружием Кремль будет пытаться достичь своих целей путем частичной мобилизации и энергетическим давлением в зимний период.

Однако стабилизировать фронт и заморозить конфликт необученными новобранцами у Путина не получится, указывают аналитики.

Все же, если Путин попытается ударить по Украине ядерным оружием (например, провести атаку против одного или нескольких городов или объектов критической инфраструктуры), это не заставит Украину или Запад сдаться, а скорее будет "грандиозной авантюрой".

По словам аналитиков, у Путина есть два основных варианта применения тактического ядерного оружия: нанесение ударов по ключевым наземным линиям связи и командным пунктам, чтобы парализовать контрнаступление ВСУ, и/или нанесения ударов по крупным скоплениям украинских сил вблизи линии соприкосновения. Однако "одно ядерное оружие не будет решающим против любой из этих целей".

"Путину, очевидно, надо будет применить несколько тактических ядерных вооружений по всей Украине, чтобы достичь значительных результатов и подорвать способность Украины проводить контрнаступление. Масштабы применения ядерного оружия, вероятно, повысят риск ответного удара Запада, что, в свою очередь, увеличит потенциальные потери, которые Путину придется соотнести с краткосрочными выгодами", - говорится в анализе.

Таким образом, указывают аналитики, использование Россией ядерного оружия было бы масштабной игрой ради ограниченной выгоды, которая не достигла бы заявленных Путиным военных целей.

В лучшем случае использование Россией ядерного оружия заморозит линию фронта в ее нынешних границах, но не позволит России захватить всю Украину.

Кроме того, НАТО, вероятно, ответит на применение Россией ядерного оружия в Украине нанесением обычных ударов по российским позициям.

Ядерные угрозы Путина: что известно

21 сентября президент РФ Владимир Путин, говоря о ядерном оружии, заявил, что использует все имеющиеся средства в случае якобы появления угрозы территориальной целостности РФ.

Шантаж РФ продолжился 25 сентября, когда министр иностранных дел державы-агрессора Сергей Лавров заявил о распространении ядерной доктрины на территории, которые Россия хочет аннексировать по результатам фейковых "референдумов".

США предупредили Россию о "катастрофических последствиях" в случае применения ядерного оружия по Украине.

Владимир Зеленский заявил, что ядерные угрозы президента России Владимира Путина - это не блеф, а первые шаги подобного шантажа. По его убеждению, мир сейчас сдерживает главу государства-агрессора и должен продолжать давить на него, не позволяя использовать похожую риторику.

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