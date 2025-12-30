'Дедлайнов нет': мирное соглашение Трампа столкнулось с жесткими реалиями, - NYT

Москва отвергает ключевые элементы плана по безопасности Киева, а Белый дом впервые признает, что быстрого мира не будет.

Президент США Дональд Трамп, который активно продвигает переговоры между Украиной и Россией, все чаще сталкивается с реальностью, затрудняющей достижение быстрого мирного соглашения. Несмотря на заявления Белого дома об "определенном прогрессе", ключевые вопросы - прежде всего гарантии безопасности для Украины - остаются нерешенными, пишет The New York Times.

За несколько часов до встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго глава МИД России Сергей Лавров фактически поставил под сомнение смысл этих переговоров. Он заявил, что Москва никогда не согласится на размещение европейских войск в Украине - одного из центральных элементов плана безопасности Киева.

"Если европейцы появятся, они станут законной мишенью", - заявил Лавров, комментируя возможное присутствие сил ЕС для сдерживания новой агрессии РФ и контроля демилитаризованной зоны.

Видео дня

Россия не уступает

Жесткая риторика Кремля подчеркнула главную проблему переговоров: Россия пока не сделала никаких уступок. Переговоры с участием США пока сосредоточены преимущественно на том, на какие компромиссы готова пойти Украина и что Вашингтон может предложить взамен. Владимир Путин, по словам американских чиновников, только очерчивает "красные линии", настаивая, в частности, на дальнейших территориальных требованиях.

Несмотря на это Трамп после разговора с Путиным в воскресенье снова заявил, что российский лидер "готов к миру". Впрочем, ни один из ключевых западных союзников эту оценку публично не поддержал.

Гарантии безопасности - главный камень преткновения

Самым сложным вопросом остается долгосрочное сдерживание России. Зеленский настаивает, что предложенный 20-пунктовый план предусматривает для Украины гарантии безопасности, "подобные статье 5 НАТО", то есть обязательства США защищать Украину в случае нового нападения.

Однако Трамп избегает таких формулировок. Он также сталкивается с внутренним политическим сопротивлением: значительная часть республиканцев, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, выступает против любых обязательств, которые могут втянуть США в войну за Украину.

Санкции, "перезагрузка" и скепсис Европы

Еще один элемент стратегии Трампа - достижение "стратегической стабильности" с Россией. В его понимании это означает не только контроль над ядерными рисками, но и нормализацию дипломатических и экономических отношений. Такой сценарий предусматривает отмену санкций, восстановление торговли и возвращение России в западную экономическую орбиту.

Европейские лидеры и часть американского истеблишмента называют эти идеи наивными и опасными, пока Путин остается у власти.

"Дедлайнов больше нет"

В конце года Трамп и Зеленский оказались в ситуации, которую еще несколько месяцев назад трудно было представить: на столе лежат детальные мирные предложения, а сам Трамп признает, что быстрого решения не будет. "Дедлайнов нет", - заявил он, фактически отказавшись от предыдущих обещаний завершить войну "за один день".

Бывший чиновник Совета национальной безопасности США Томас Грэм отмечает, что, несмотря на критику, сам факт переговоров стал возможным только после того, как Трамп в феврале возобновил прямой диалог с Путиным:

"Контуры окончательного урегулирования видны, даже если обе стороны решительно это отрицают".

В то же время ключевые вопросы остаются без ответов: готова ли Россия к реальным компромиссам, согласится ли она на демилитаризованную зону и что именно США готовы гарантировать Украине в случае новой агрессии. Именно эти решения в конечном итоге определят, станет ли нынешняя дипломатия путем к миру.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал УНИАН, 28 декабря президенты Украины и США встретились во Флориде. На первый взгляд, это была одна из лучших личных встреч между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, пишет CNN.

Издание поделилось, что это была их шестая встреча за год и в течение этого времени отношения между странами обострились до предела разрыва и нуждались в регулярном и тщательном восстановлении.

Зеленский поделился, что Трамп рассказал ему, на что готов российский диктатор Владимир Путин в рамках мирного соглашения. Зеленский не стал рассказывать детали. Однако он отметил, что сказал Трампу о том, что это не первый раз, когда Путин что-то говорит, но делает другое.

По его словам, в мирном плане предусмотрены гарантии безопасности для Украины на 15 лет с возможным продлением. Зеленский отметил, что Украина хотела бы иметь гарантии на срок до 50 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: