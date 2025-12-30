В Днепре на четыре дня ввели желтый уровень опасности: что происходит (инфографика)

Предупреждение объявлено с 30 декабря по 2 января.

В Днепре и Днепропетровской области на ближайшие дни объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

"30 декабря - 2 января в г. Днепр и по Днепропетровской области на дорогах ожидается гололедица", - предупреждают синоптики.

В целом, по прогнозу, до конца года погоду на Днепропетровщине будет определять тыловая часть циклона. Ожидается небольшой снег. 31 декабря температура снизится ночью до -5...-7°, а днем - до -2...-4°.

Видео дня

В течение 1-2 января усилится гребень с юга, поэтому существенных осадков не предвидится.

Ночная температура существенно снизится - до -11° (холоднее всего будет в новогоднюю ночь), а дневная составит 0...-7°.

К выходным характер погоды снова изменится. Днепропетровщина будет находиться под влиянием циклона. Ожидаются небольшие дожди и мокрый снег, а также порывы юго-западного ветра до 15-20 м/с. Температура при этом повысится ночью до -2...+2°, днем 3 января до +2...+4°, а 4 января уже будет +5...+8°.

Несколько дней назад Днепропетровскую область посетила метеорологическая зима.

По данным синоптиков, 24 декабря состоялся устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0º в сторону понижения, известив о смене сезона накануне праздников.

Метеорологическая осень в 2025 году длилась 90 дней.

Вас также могут заинтересовать новости: