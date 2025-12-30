Новый год стартует с морозов: синоптик назвал температуры на 1-3 января

2-3 января в западных, северных и северо-восточных областях временами будет идти снег.

1 января в целом будет преобладать погода без осадков, впрочем ожидается ощутимое снижение температуры. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказал Иван Семилит, синоптик отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра.

Отвечая на вопрос о погоде в начале 2026 года, он отметил, что 1 января на территорию Украины поступит новая прохладная порция воздуха из северных широт, что обусловит ощутимое снижение температуры ночью до -6°...-14°, а днем - до -1°...-7°.

"Будет преобладать в целом погода без осадков. Только в западных местами и в северных областях ночью рассчитываем на небольшой снег", - сказал Семилит.

Погода 2-3 января

В течение 2 и 3 января в западных, северных и северо-восточных областях временами будет идти снег. Днем 3 января на западе и севере - небольшой, а в Карпатском регионе - умеренный мокрый снег и дождь. На остальной территории будет преимущественно без осадков.

"Температура ночью 2 января -7°...-13°, на востоке - до -16°. В западных областях и на крайнем юге страны, а 3 января - в Украине уже будет немного ослабление морозов. У нас будет 0°...-6°, на юге страны местами +1°...+5°", - рассказал синоптик.

В то же время днем будет колебания от 2-х градусов мороза до 4-х градусов тепла. В южной части страны и в западных областях ожидается до +7°, а в Крыму - до +11°.

Морозы в Украине усиливаются - прогноз

Как сообщал Погода УНИАН, в Украине на этой неделе усилятся морозы. Ночью во многих областях температура будет падать до 13-16 градусов мороза. В то же время на выходных должна вернуться плюсовая температура.

В частности, в новогоднюю ночь в Украине ожидаются морозы до -12 градусов, а на северо-востоке - до -16-ти.

