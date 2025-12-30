Сейчас беларуский личный состав "осваивает новые районы боевого патрулирования".

В Беларуси впервые показали "Орешник", который якобы заступил на боевое дежурство накануне Нового года.

Как сообщили в Минобороны Беларуси, состоялась "торжественная церемония" по случаю заступания на дежурство российского комплекса. Сейчас личный состав беларуской армии "осваивает новые районы боевого патрулирования".

Отмечается, что специалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения, а также механики-водители агрегатов ракетного комплекса перед заступлением на боевое дежурство прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах.

Видео дня

"После приведения комплекса в готовность к использованию по назначению и проверки его совместной комплексной группой, ракетный дивизион "Орешник" приступил к выполнению задач боевого дежурства в назначенных районах на территории нашей страны", - отмечают в МО Беларуси.

В ведомстве утверждают, что комплекс способен поражать цели на дальностях до 5000 км, может снаряжаться как обычной, так и специальной боевой частью, выполнять пуски из любой точки маршрута боевого патрулирования.

"Орешник" в Беларуси - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее главред Defense Express Олег Катков отметил, что Россия разместила "Орешник" в Беларуси, чтобы иметь возможность доставать до всех стран Европы. Катков отметил, что обслуживают "Орешник" исключительно российские военные. По его словам, доступа у армии Беларуси к этому оружию нет.

По данным Reuters, Москва, вероятно, размещает новые гиперзвуковые баллистические ракеты с ядерной боеголовкой на бывшей авиабазе на востоке Беларуси.

Вас также могут заинтересовать новости: