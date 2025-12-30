Военное положение позволяет ограничение прав и свобод граждан Украины, а избирательный процесс - это автоматически полная свобода.

Военное положение юридически может завершиться только после окончания войны. Во время военного положения возможны ограничения на права и свободы граждан, а это будет противоречить демократическому избирательному процессу.

Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал в интервью Радио Свобода.

Как отметил омбудсмен, от народных депутатов звучали предложения, что надо провести президентские выборы.

"Но были политические силы, которые заявляли о том, что одновременно можно провести сразу трое выборов: и президентские, и парламентские, и местные. Я не скажу, что многие из народных депутатов это поддерживают. Создается впечатление, что все готовы разговаривать о проведении отдельных президентских выборов. Ну а дальше уже двигаться постепенно, скажем так", - сообщил Лубинец.

В то же время, по его убеждению, озвученные предложения по выборам являются проблемными, противоречивыми и дискуссионными, учитывая то, можно ли проводить выборы, когда официально в Украине продолжает быть юридическое военное положение.

"Некоторые из политических сил заявляли о том, что давайте рассуждать: официально введенное военное положение будет продлено, а выборы нам надо провести. Скажу сразу мою позицию. Она очень проста, логична и основывается на Конституции Украины. На мой взгляд, проведение любых выборов, когда в Украине есть военное положение, невозможно", - подчеркнул Лубинец.

Вий объяснил, почему невозможно.

"В Конституции четко прописано, что когда есть юридический режим военного положения, разрешается ограничение прав и свобод граждан Украины. Избирательный процесс - это автоматически полная свобода. Я вам приведу конкретный пример: в законе о военном положении четко предусмотрено, что запрещаются собрания граждан Украины", - отметил омбудсмен.

По его словам, все, кто занимался выборами, четко понимают: для того, чтобы проводить агитационную кампанию, надо собирать людей.

"Итак, два закона друг другу противоречат. И когда мы смотрим, на мой взгляд, на основной базовый закон, на который все должны смотреть - это Конституция Украины. Поэтому, на мой взгляд, логично, что сначала заканчивается война. Юридически у нас завершается военное положение. После этого у нас проводятся любые выборы, в первую очередь - президентские", - констатирует Лубинец.

Также он считает, что если народные депутаты видят, что для проведения выборов необходимо вносить изменения в действующее законодательство - они могут воспользоваться своими полномочиями. "Но делайте это исключительно на основании Конституции Украины", - добавил Лубинец.

"Конституция, как бы кому не хотелось, - это не гибкий документ, это серьезный, основной, базовый юридический нормативно-правовой акт нашего государства. Он не может рассматривать вопрос: "давайте посмотрим, в каких условиях мы находимся, и, возможно, на что-то закроем глаза". Нет", - отметил омбудсмен.

Лубинец отметил, что выборы проводятся не для международных партнеров, и не для России. Выборы проводятся для граждан Украины, когда каждый и каждая должны получить свое конституционное право - право быть избранным и избирать.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины создали рабочую группу по подготовке законопроекта о выборах. Рабочую группу возглавил первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выразил мнение, что Украине необходимо проработать вопрос о том, можно ли проводить на выборах гибридное голосование - онлайн и офлайн.

Председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко считает, что риски безопасности в случае проведения выборов в особый период, во время военного положения, могут привести к очень низкой явке.

