Укргидрометцентр объявил предупреждение: непогода накроет всю страну

Синоптики предупреждают о гололеде и ветре.

На вторник, 30 декабря, по всей Украине объявили повышенный уровень опасности из-за зимней непогоды. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем в западных (кроме Закарпатской), Житомирской и Винницкой областях порывы ветра 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Также сегодня на дорогах образуется гололедица.

Из-за этого по всей Украине объявлен І уровень опасности, желтый.

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег, а на дорогах образуется гололедица.

Ветер западный, 7-12 м/с, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем ожидается от 4° мороза до 1° тепла, а на крайнем юге страны +2°...+4°.

В Карпатах пройдет умеренный снег, столбики термометров покажут -3°...-8°.

На Киевщине сегодня также будет облачно с прояснениями. Днем местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура по области от 4° мороза до 1° тепла, а в Киеве термометры покажут -1°...-3°.

"30 декабря на дорогах гололедица. I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - предупреждают синоптики жителей столицы.

