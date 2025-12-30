В Запорожье после атаки россиян пылает объект инфраструктуры

Серьезный пожар на объекты продолжается, повреждены дома рядом с местом удара.

Ночью россияне атаковали Запорожье. После удара в городе есть повреждения, возник пожар на объекте инфраструктуры, сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

По его словам, в результате удара поврежден объект промышленной инфраструктуры. Федоров отметил, что взрывной волной повреждены частные дома рядом с местом удара. Предварительно, повреждены 2 многоэтажных дома и 4 частных.

За помощью медиков обратилась 43-летняя женщина. Она получила ранения осколками. Медики доставили ее в больницу.

Всего в течение суток оккупанты нанесли 608 ударов по 25 населенным пунктам Запорожской области. В частности, 15 раз обстреливали из авиации Запорожье, Терноватое, Новое Поле, Лесное, Барвиновцы, Орехов, Железнодорожное, Святопетровцы, Рождественцы и Воздвижевцы. Также российские военные 356 атаковали населенные пункты области с помощью беспилотников, чаще всего - FPV. 5 раз обстреляли из РСЗО и нанесли 232 артиллерийских удара.

По информации ЗОВА, поступило 22 сообщения о повреждении жилья, хозяйственных построек, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, что сейчас Гуляйполе остается одним из горячих направлений. По данным мониторингового проекта DeepState, оборона города сложная из-за географических особенностей. Поскольку город находится в низине, то его дальнейшее удерживание усложняется. При этом россияне осуществляют сильное давление и имеют преимущество в штурмовых группах.

Добавим, что во время отхода с позиций 102 бригады ТРО в Гуляйполе бойцы не уничтожили командно-наблюдательный пункт, и туда зашли вражеские группы. По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, бойцы имели время на уничтожение документации, а почему не сделали это будет выяснено в ходе расследования.

