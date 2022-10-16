Решение приняли 11 октября на совещании в мэрии Москвы.

В подземных паркингах столицы России, которая воюет с Украиной, обустраивают спальные места, обогреватели и аптечки. Их планируют использовать как бомбоубежища.

Об этом российскому изданию "Важные истории" сообщили жители домов общества совладельцев жилья "Атом", на дверях которых висят объявления о подготовке бомбоубежищ.

Москвичей призвали к 18 октября освободить паркинг от автомобилей и личных вещей, поскольку его будут "приводить в соответствии с прямым назначением объекта гражданской обороны". В объявлении указывается, что соответствующее решение приняли 11 октября на совещании в мэрии Москвы.

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Отмечается, что первую подготовку укрытий на случай обстрелов в России начали еще весной. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев поручил южным российским регионам "привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние".

Департамент городского хозяйства Сочи дважды с начала войны посылал руководителям управляющих компаний письма относительно проверки готовности "защитных сооружений гражданской обороны" и "противорадиационных укрытий".

Война в Украине

Войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину, в том числе с территории Беларуси. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут до 300 тысяч человек.

23-27 сентября российские оккупанты провели на захваченных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской - о присоединении к России. 30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

По состоянию на 16 октября общие потери живой силы России в Украине с начала полномасштабного вторжения достигли отметки в 65 тысяч человек.

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