Рассказываем, как будет проходить мобилизация в Украине с января 2026 и какие изменения ожидают граждан.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация - военное положение продлено до 3 февраля 2026 года. Рассказываем, каких изменений ждать в январе в процессе призыва на военную службу - будет ли усиление мобилизации, кого мобилизуют сейчас в Украине, как будут вести учет военнообязанных и призывников и о других новшествах.

Призыв с 1 января 2026 в Украине - кого сейчас могут мобилизовать и какие ожидаются изменения

Как рассказывал ранее УНИАН, мобилизация в Украине с 1 января вероятно будет усилена. Так, планируется ужесточить военный учет, минимизировать возможности для уклонения от службы и перевести все мобилизационные процессы в цифровую сферу.

Если говорить о том, кого в январе в первую очередь коснется мобилизация в Украине - возраст, ключевые требования и категории граждан - то будут призывать военнообязанных, у которых нет противопоказаний по здоровью, законных отсрочек или бронирования. В это число входят:

Видео дня

мужчины 25-60 лет без опыта службы - это основной контингент для призыва при условии, как уже говорили, отсутствия медицинских противопоказаний и отсрочек или брони от мобилизации;

мужчины 18-60 лет с опытом службы - те, кто проходил срочную службу, имеет статус военнообязанного или состоит в офицерском резерве и также годен по состоянию здоровья и не имеет брони или отсрочек;

те, кто был снят с учета по состоянию здоровья, при условии, что повторная военно-врачебная комиссия признала человека годным;

те, кто был со статусом "Ограниченно годен" - если ВВК признала пригодными к несению военной службы.

Мобилизация с 18 лет, как и ранее, в январе 2026 будет возможна лишь в том случае, если человек является военнообязанным. Призывников в возрасте до 25 лет призвать не могут, но у них есть возможность пойти служить, подписав Контракт 18-24 по своему желанию.

Пойти в армию с нового года могут и граждане за 60 лет - для них предусмотрен годовой Контракт 60+ на военную службу. Но, чтобы в этом возрасте попасть на службу, нужно пройти ВВК и соответствовать ряду критериев.

Мобилизация в январе, как и ранее, регулируется Законом Украины "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Как уже говорили выше, часть мобилизационных процессов постепенно переводят в цифровой формат. Это делают для того, чтобы сократить бюрократию и упростить взаимодействие граждан с ТЦК.

В частности, сейчас переходят на цифровой учет военнообязанных: приоритетным документом теперь является электронныйРезерв ID, а бумажные военные билеты перестают быть основными. Новый формат упрощает доступ к данным, делает систему более прозрачной и защищенной от подделок или потери.

Резерв ID можно оформить через приложение Резерв+, но для тех, кто не пользуется цифровыми сервисами, останутся альтернативные варианты - это бумажный документ в формате PDF (его можно самостоятельно распечатать через приложение Резерв+ или портал Дія), либо бумажная копия военного билета, полученная в ТЦК и СП. Бумажные военные билеты сохраняются только как дополнительное подтверждение и действуют до изменения персональных данных владельца.

Также сейчас Кабмин запустил экспериментальный проект по автоматической постановке на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов. В частности, в рамках этого проекта автоматически будут вносить в учет:

17-летних ребят, которые не встали на учет - им автоматически будут присваивать статус призывника по достижении 18 лет;

мужчин 18-60 лет, находящихся за пределами Украины, при оформлении или обмене паспорта через Государственную миграционную службу - без отдельного обращения в ТЦК и без прохождения ВВК.

Ожидается, что это позволит избежать очередей, дополнительных справок и визитов в ТЦК.

Также с начала 2026 года планируют внедрить уведомления о повестках в Резерв+- пользователи смогут добровольно активировать сообщения о направлении повесток, ходе рассмотрения административных дел и наличии штрафов за нарушение правил воинского учета.

Вас также могут заинтересовать новости: