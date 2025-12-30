Финалистка 'Холостяка' рассказала, как изменилась ее жизнь после шоу

Анастасия заверила, что все в жизни происходит к лучшему.

Финалистка 14 сезона романтического реалити "Холостяк" Анастасия Половинкина призналась, какие изменения почувствовала в себе после участия в шоу.

Напомним, в финале проекта Тарас Цымбалюк выбирал между ней и моделью Надин Головчук. Победительницей стала Надин, а с Анастасией актер попрощался, хотя накануне у них было невероятное свидание.

Половинкина призналась, что было трудно принять решение "холостяка", однако сейчас она чувствует, как сильно изменилась.

"Я очень изменилась. Где-то стала более закрытой, где-то теперь выбираю промолчать, оберегаю свой огонек. Жизнь очень изменилась, но я уверена - это к лучшему", - отметила Анастасия в своем Instagram.

Интересно, что на эти слова отреагировал сам Тарас Цымбалюк. Актер оставил смайлик в виде "огонька" в комментариях.

К слову, в пятницу, 2 января, участницы в пост-шоу расскажут, как сложилась их жизнь после проекта. Также будет раскрыта главная интрига - продолжили ли свои отношения Тарас и Надин.

Напомним, ранее финалистка "Холостяка" Анастасия Половинкина эмоционально обратилась к Тарасу Цымбалюку.

