'Никто не пойдет воевать на всю жизнь': омбудсмен ответил, как решить проблемы мобилизации

В частности, надо увеличить финансовое обеспечение и определить разумные сроки военной службы.

Улучшение отношения к мобилизации среди населения требует кардинального изменения системы стимулирования.

Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал в интервью Радио Свобода.

По его словам, каждый год растет количество граждан Украины, которые обращаются к нему с жалобами на нарушение прав со стороны работников ТЦК и СП. "Это большая проблема", - отметил Лубинец.

В то же время, как подчеркивает омбудсмен, не все обращения, которые поступают, находят подтверждение.

"Но, с другой стороны, я вижу статистику, что количество нарушений возросло кардинально. И появились негативные явления, когда в помещениях ТЦК и СП не просто ограничивают права, а, на мой взгляд, даже совершаются уголовные правонарушения. Когда без всяких юридических оснований ограничивают свободу граждан Украины, забирают личные вещи, применяют силу. Иногда эта сила приводит к очень негативным последствиям - когда люди попадают в больницы. А иногда даже умирают", - сообщил Лубинец.

При этом, по его убеждению, Украина никогда не победит Российскую Федерацию, если граждане Украины будут бояться работников ТЦК и СП больше, чем российских ракет.

В то же время, он высказал мнение, каким видит выход из ситуации.

"Нужно кардинально изменить систему стимулирования. Первое - большое финансовое обеспечение. Второе - разумные сроки военной службы. Человек никогда не подпишет контракт, если не понимает, на какой срок он его подписывает", - отметил Лубинец.

Он убежден, что никто не пойдет воевать "на всю жизнь".

"Наконец начали вводить контракты на год, на полгода, на два года - с четким пониманием, что длинный контракт означает большее финансовое обеспечение. Но оно должно быть значительно больше", - добавил омбудсмен.

Как отметил Лубинец, все говорят о якобы "больших зарплатах" у военных.

"100 тысяч боевых плюс 20 тысяч - это немного. Для тех, кто говорит, что у нас очень большие заплаты у военных, так вы пойдите, побудьте хотя бы один день на передовой с автоматом против дронов, под постоянными обстрелами. И еще: когда ты выходишь с передовой, боевых нет, остается 20 тысяч. Как содержать себя и семью за эти деньги?", - подчеркнул он.

По его убеждению, вознаграждение должно определяться не только тем, присутствует ли человек физически на передовой, но и конкретными результатами. "Очень правильная была практика: уничтожил танк - должен получить серьезное вознаграждение - 10-20-50 тысяч долларов, когда российский танк стоит 2-3 миллиона. За технику, за укрепления, за каждого оккупанта, за конкретный результат. Это стимулирует профессиональных, обученных военных. Чтобы они понимали: каждый день на передовой - это и защита государства, и финансовая поддержка себя, подразделения, бригады. Это будет действовать", - убежден Лубинец.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, с января 2026 года мобилизация в Украине будет усилена.

В 2026-м году военнообязанные будут жить в новых реалиях. С нового года правительство страны вводит несколько важных изменений - среди них и новые правила бронирования, и возможное усиление мобилизационных мероприятий, и запрет на выезд из Украины некоторых категорий мужчин.

