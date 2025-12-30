Названо лучшее время для прогулок, чтобы уменьшить жир на животе

Последовательность важнее, чем время.

Не весь жир в организме одинаков, и особенно опасен жир, скрытый глубоко в животе, – так называемый висцеральный жир. Он окружает жизненно важные органы, такие как печень, желудок и кишечник. Он также метаболически активен, а это значит, что его избыток может представлять серьезную опасность для здоровья, пишет Eatingwell.

"Исследования утверждают, что этот тип жира может влиять на выработку гормонов, повышать уровень воспалительных цитокинов, усугублять инсулиновый дисбаланс и повышать риск хронических заболеваний", – объясняет диетолог Меган Томлин, магистр наук, дипломированный диетолог.

Физические упражнения, в частности, ходьба – один из наиболее эффективных способов уменьшения висцерального жира.

"При этом доказано, что регулярная ходьба улучшает чувствительность к инсулину, снижает уровень гормонов стресса и поддерживает метаболизм жиров, что делает ее эффективным и устойчивым способом уменьшения висцерального жира в долгосрочной перспективе", – говорит диетолог Маша Дэвис, магистр общественного здравоохранения, дипломированный диетолог.

"Лучшее" время для ходьбы с целью сжигания висцерального жира

Самый важный фактор в любой программе тренировок – это ваша способность придерживаться её в долгосрочной перспективе. Если вы заставляете себя просыпаться в 4 утра для прогулки, но ненавидите каждую минуту, вы, вероятно, не продержитесь и месяца. Точно так же, если вы планируете гулять после работы, но постоянно слишком устаёте, этот план тоже провалится. Поэтому "идеальное" время во многом субъективно.

Томлин довольно ясно ставит точку в этом споре:

"Короче говоря, нет, нет "лучшего" времени для ходьбы, чтобы уменьшить висцеральный жир. Последовательность важнее, чем время".

Цель состоит в том, чтобы выработать привычку, которая органично впишется в ваш образ жизни, чтобы вам никогда не приходилось полагаться исключительно на силу воли, чтобы выйти из дома.

Преимущества утренней прогулки

Для многих людей утренняя прогулка задает позитивный настрой на весь день. Это чувство удовлетворения, а также естественное улучшение настроения благодаря физическим упражнениям, могут помочь вам начать день правильно.

Утренние прогулки также могут поддерживать метаболическое здоровье, улучшая регуляцию уровня сахара в крови и повышая метаболическую гибкость – способность организма эффективно переключаться между сжиганием углеводов и жиров. Исследования показывают, что даже 30 минут легкой активности вместо сидения могут улучшить метаболическую гибкость.

Что касается того, следует ли делать это до или после еды, то исследования показывают, что общая польза в обоих случаях одинакова.

Наконец, одним из часто упускаемых из виду преимуществ утренних прогулок является воздействие раннего солнечного света. Утренний свет помогает регулировать ваш циркадный ритм и улучшать качество сна, объясняет Ракша Шах, магистр, зарегистрированный диетолог.

Преимущества упражнений после обеда (или вечером)

После еды уровень сахара в крови естественным образом повышается, и прогулка вскоре после приема пищи может помочь смягчить этот скачок, стимулируя мышцы использовать глюкозу в качестве источника энергии. Это особенно актуально после ужина, который часто является самым обильным приемом пищи за день.

Прогулки в более позднее время дня также могут облегчить поддержание привычки, особенно для тех, кто спешит по утрам. Для многих физические упражнения после работы могут служить средством для снятия стресса и перехода из "рабочего режима" в "режим отдыха".

