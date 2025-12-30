РФ удерживает пленных украинцев в более 300 местах - Лубинец

Фактически в плену РФ находится больше украинцев, чем известно по официальным цифрам.

Украине известны все места, где Россия удерживает украинских военных и гражданских пленных. Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал в интервью Радио Свобода.

В частности, у него спросили, есть ли понимание, сколько украинцев находится в российском плену.

"Мы знаем. Мы знаем все места, где россияне удерживают украинцев: как военнопленных, так и гражданских. Представьте себе: на данный момент это более 300 мест. 186 мест россияне используют для содержания украинских военнопленных, а дополнительно - места, где они держат гражданских заложников. То есть это огромный спектр работы", - сообщил Лубинец.

В первую очередь, соответствующие данные о местах неволи удалось собрать благодаря усилиям украинских разведывательных органов.

"Мы фактически знаем, если не всю, то практически всю информацию. И многие граждане Украины не прошли процедуру верификации через Международный комитет Красного Креста. То есть официально у нас одни цифры, а фактически на территории Российской Федерации и на временно оккупированной территории Украины - другие, значительно большие цифры", - отметил омбудсмен.

Также есть случаи, что украинской стороне известно, где находится наш пленный, но россияне этого не подтверждают.

"У нас есть примеры, когда российская сторона отказывалась брать листовки, говорили: "У нас такого человека нет". Мы через некоторое время указывали: берите письмо - человек находится в такой-то исправительной колонии, в камере номер такой-то. Письма брали и передавали", - отметил Лубинец.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прилагаются усилия, чтобы возобновить обмены пленными. До конца года президент стремится вернуть значительное количество пленных.

Перед этим, 15 ноября, представители Украины и России возобновили переговоры по обмену пленными. Речь шла о намерении освободить 1 200 украинских граждан до новогодних праздников.

