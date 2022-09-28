Жозеп Боррель подчеркнул, что проведение так называемых "референдумов" - еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

В Европейском Союзе осуждают российские псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины.

Об этом вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель написал в Twitter.

"ЕС осуждает проведение незаконных "референдумов" и их сфальсифицированные итоги", - подчеркнул Боррель.

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Высокий представитель ЕС отметил, что это еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне систематических нарушений прав человека. Он также заявил, что ЕС выражает уважение мужественным украинцам, которые продолжают сопротивляться вторжению российских войск.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Neue Osnabrücker Zeitung заявил, что результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины не имеют значения. При этом он отметил, что Германия не признает результатов и продолжит поддерживать Украину.

По его словам, мобилизация в России - "акт отчаяния" и "паническая реакция на неудачи российских вооруженных сил на востоке Украины".

"Путин делает ошибки за ошибками. Он мог бы немедленно положить конец этой войне, выведя свои войска, а затем начав переговоры с Киевом", - заявил Шольц.

Кроме того, он предостерег Путина от использования ядерного оружия. Также немецкий политик отметил, что Украина получит от других стран НАТО боевые машины и бронетранспортеры советских времен, которые постепенно заменят западной техникой.

"Германия в меру своих возможностей поддерживает Украину и одновременно делает все возможное, чтобы не допустить прямого конфликта между НАТО и Россией", - заключил канцлер.

Российские "референдумы" в Украине - что известно

23-27 сентября оккупанты проводили на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

Страны "Большой семерки" и ЕС заявили, что введут санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной украинской территории. В свою очередь президент США Джо Байден также пообещал ввести серьезные экономические санкции против России в ответ на проведение оккупантами так называемых "референдумов".

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает максимально жесткой реакции международных партнеров на оккупационные псевдореферендумы.

В свою очередь российские СМИ сообщили, что "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины пройдут по той же схеме как и в Крыму в 2014 году.

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