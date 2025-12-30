В следующем году война может завершиться, - Зеленский

В этом году впервые количество мобилизованных и количество потерь в РФ совпадают.

Война в Украине может завершиться в 2026 году, поскольку иначе российскому лидеру Владимиру Путину придется объявлять мобилизацию, а он этого не хочет. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Fox News.

Он отметил, что в предыдущие годы РФ ежемесячно мобилизовала около 43 тысяч человек по контрактам, однако в 2025 году ситуация впервые изменилась. Сейчас количество новобранцев в российской армии сравнялось с количеством потерь, поэтому общая численность войск перестала увеличиваться.

"В этом году впервые количество мобилизованных и количество потерь в РФ совпадают. Поэтому в этом году, в 2025-м, впервые количество их армии перестало расти", - отметил Зеленский.

Именно поэтому, считает он, в 2026 году появится возможность для завершения войны.

"Иначе Путин решит мобилизовать людей. Сейчас у него есть контракты, потому что его народ не уважает мобилизацию", - сказал Зеленский.

Завершение войны в Украине - мирный план

Ранее Зеленский поделился, что в мирном плане предусмотрены гарантии безопасности для Украины на 15 лет с возможным продлением. Зеленский отметил, что Украина хотела бы иметь гарантии на срок до 50 лет.

Президент также назвал компромиссный вариант, на который может согласиться Украина в вопросе Донбасса - это создание свободной экономической зоны с особыми правилами. В то же время решать это окончательно должны украинцы на референдуме.

