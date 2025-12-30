Евро дороже 50 гривень: валюта подорожала в банках и обменниках

Продать доллар можно в среднем по курсу 41,95 грн, а евро - 49,40 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 30 декабря, вырос на 15 копеек и составляет 42,45 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,95 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 50,05 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,40 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,35 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,24 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 50,06 грн/евро, а курс продажи - 49,87 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 30 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,22 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 16 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, относительно евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 49,65 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 10 копеек.

В инвесткомпании Dragon Capital считают, что сейчас экономические факторы свидетельствуют в пользу относительно стабильного курса гривны к доллару. Аналитики ожидают, что золотовалютные резервы будут оставаться на рекордно высоком уровне, а американская валюта, по прогнозам, и в дальнейшем будет ослабевать по отношению к другим иностранным. По нашему прогнозу компании, курс гривни достигнет 43 грн/долл. к концу 2025 года и 44 грн/долл. к концу 2026-го.

