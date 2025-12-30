Метели и сильный ветер: на Харьков надвигается зимняя непогода (инфографика)

По городу и области объявлен желтый уровень опасности.

В Харькове и Харьковской области на 30 декабря объявили повышенный уровень опасности из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"Днем 30 декабря по городу и области ожидаются порывы ветра 15 - 20 м/с, метель", - предупреждают синоптики.

Также на дорогах образуется гололедица.

"Водители и пешеходы, будьте внимательными и осторожными", - призвали синоптики и объявили I уровень опасности, желтый.

30 декабря на Харьковщине ожидается облачная погода. По области и в городе прогнозируется снег, днем возможны метели. На дорогах образуется гололедица. Ветер западный 9-14 м/с, днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха по области 1-6° мороза, а в Харькове 1-3° мороза.

31 декабря сохранится облачная погода. Ночью прогнозируется небольшой снег, днем - умеренный, местами возможны метели. На дорогах гололедица. Ветер 7-12 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью снизится до 7-12° мороза, днем составит 3-8° мороза.

1 января погода будет облачной с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 8-13° мороза, днем 4-9° мороза.

