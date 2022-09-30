Он заявил, мол, люди в "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях "сделали однозначный выбор".

Российский диктатор Владимир Путин цинично заявил о готовности присоединить временно оккупированные территории в четырех областях Украины (Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской) к России и предложил Киеву переговоры.

Заявления прозвучали во время его выступления перед Федеральным собранием.

"Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов, субъектов Российской Федерации, потому что это воля миллионов людей", – цинично заявил Путин.

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Далее российский диктатор размышлял о Новороссии, Екатерине II, Второй мировой войне и так называемой "русской весне". Он также объявил минуту молчания в память о погибших на Донбассе.

Он таже уверял, мол, люди в "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях "сделали однозначный выбор". Обращаясь к Киеву и Западу Путин самоуверенно добавил, что жители этих территорий Украины "становятся российскими гражданами навсегда".

Продолжая, он призвал Украину прекратить защищать свои территории и начать переговоры.

"Мы призываем Киевский режим немедленно прекратить огонь и войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернутся за стол переговоров. Мы к этому готовы. Но итоги "референдумов" обсуждать не будем", – заявил он.

Обновлено (16:00): Путин и главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, гауляйтеры Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо подписали так называемые договоры о принятии временно оккупированных территорий Украины в состав России и образовании новых субъектов Российской Федерации.

Референдумы на оккупированных территориях Украины и их последствия – что стоит знать

Как писал УНИАН, российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях 4 областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины, провозглашении независимости и присоединении к России, в Донецкой и Луганской – о присоединении к России.

По результатам, которые продемонстрировала российская пропаганда, якобы более 90% участников "референдума" проголосовали "за". Впрочем, эти цифры не имеют ничего общего с реальностью, а само "голосование" происходило вопреки нормам любого законодательства.

Жители захваченных российскими захватчиками территорий не хотели участвовать ни в организации "референдума", ни в самом "голосовании". К примеру, на Запорожье голосовать пришли менее 1% населения.

Голоса на оккупированных территориях собирали, применяя силу и угрозы, в частности, вооруженные люди с бюллетенями проводили обходы по квартирам. Также результаты просто рисовали в кабинетах "единороссов" - на Луганщине в конце концов отчитались о большем количестве голосов, чем реальное количество людей, которые остаются в области.

Ряд стран, в частности ЕС и США, объявили, что не будут признавать результаты фейкового голосования. Несмотря на это, 29 сентября Владимир Путин издал указы о якобы "признании независимости" Херсонской и Запорожской областей по результатам псевдореферендума.

Западные аналитики уверены, что теперь РФ может попытаться "аннексировать" захваченные районы, чтобы провести насильственную мобилизацию украинских мужчин. На такие планы уже отреагировали в Офисе президента Украины.

В американском Институте изучения войны предупреждали, что российский президент Владимир Путин, вероятнее всего, объявит о незаконной аннексии украинских территорий 30 сентября. Депутаты Госдумы получили приглашение прибыть в Кремль 30 сентября.

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