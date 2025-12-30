Громко поставили точку в отношениях: кто из звезд развелся в 2025-м году

Разрывы этих пар обсуждала вся страна.

В 2025 году семьи некоторых украинских звезд пополнились. Однако не обошлось и без печальных известий о разрыве отношений даже у тех пар, которые считались самыми крепкими в шоу-бизнесе.

Кто не смог сохранить семью и скандально развелся - читайте в подборке УНИАН далее.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

Их разрыв стал одной из самых обсуждаемых тем начала 2025 года. Ведущий проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров и модель Александра Кучеренко прожили в браке шесть лет. Но неожиданно начали распространяться слухи, что мужчина подал заявление на развод из-за якобы обманов или измен. Однако позже Комаров дал официальный комментарий и отметил, что они действительно развелись, но с уважением друг к другу.

"Все, что было в нашей совместной жизни, остается только нашим, между нами двумя. За закрытыми дверями семьи, которую нам не удалось сохранить. Но мы остаемся друзьями, не прекращаем общение, у нас все в порядке с человеческими отношениями. Просто теперь - они не семейные", - говорил ведущий.

Роман Сасанчин и Иванна

А вот украинскому певцу и победителю талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" Роману Сасанчину не удалось расстаться со своей женой Иванной на позитивной ноте. О своем решении пойти разными путями экс-пара сообщила в начале сентября. Они были в браке с 2021 года.

"Моя любовь к нему была сильной, но произошли поступки, из-за которых она угасла. Выносить причину я не буду, потому что не хочу, чтобы это когда-то увидела дочь Элиза", - отметила Иванна.

К слову, певец и блогерша удалили из сети совместные фото и, по словам Иванны, которая сейчас живет с их общей дочерью Элизой в Польше, они общаются только по вопросам о ребенке. Кстати, у Иванны и Романа уже есть новые избранники.

Виктор Розовый и Ольга Мерзликина

Скандально поставили точку в отношениях и звезда юмористического проекта "Лига смеха", ветеран войны Виктор Розовый и блогерша Ольга Мерзликина. Девушка отмечала, что причиной решения расторгнуть брак после года вместе стали неоднократные измены мужа.

"Официально - подали заявление на развод из-за измен Виктора во время наших отношений. Будьте уверены, этот год был адом для обоих, более чем можно представить. Все, что вынырнуло, болело не меньше, чем ситуация с ранением. Мы честно старались: работали как в семейной терапии, так и каждый по отдельности. Этот год мы пытались быть рядом, быть поддержкой. Принимать не одну, а сразу две новые реальности - изнурительно. Я не могу это стереть или просто забыть. Каждый остается со своей правдой", - объясняла экс-избранница Розового.

Однако позже Виктор дал интервью Рамине Эсхакзай, которое наделало немало шума в сети.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик

Не менее скандальным стал развод и супругов-актеров Наталки Денисенко и Андрея Фединчика, которые прожили вместе восемь лет и воспитывают общего сына Андрея. Инициатором разрыва стала Наталка, которая указала причину - "потеря чувств друг к другу".

Однако недавно стали известны новые подробности их истории. В частности, Андрей Фединчик дал интервью Алине Доротюк, в котором рассказал о романе Денисенко с другим мужчиной еще во время того, как они были официально в браке. Актриса же уверяла, что была верной своему мужу. Сейчас она не скрывает чувств к манекенщику Юрию Савранскому.

Тарас и Елена Тополи

Брак Елены и Тараса Тополи считался одним из самых крепких в шоу-бизнесе. Однако в начале декабря певица и лидер группы "Антитела" неожиданно объявили о разводе после 12 лет вместе. Артисты не стали называть причину завершения отношений, но заверили, что будут продолжать участвовать в воспитании троих общих детей.

"Мы разводимся. Это взвешенное решение нас обоих. С большой взаимной благодарностью за все, что прошли и создали вместе! Это ценно, это никуда не исчезнет, никогда, потому что было создано в любви. С ответственностью и любовью к нашим детям, мы ставим точку в отношениях и начинаем новые, отдельные, страницы жизни. Уже не как муж и жена, но как партнеры в воспитании детей", - писала Елена.

