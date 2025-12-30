Почему лебеди не улетают на Юг: ученый рассказал, как они переносят морозы и что едят

Лебеди обычно держатся на водоемах до последнего - пока вода не начинает замерзать

Из-за потепления все больше лебедей и водоплавающих птиц остаются зимовать в Украине, выбирая открытые плесы водоемов даже в холодные месяцы. Старший научный сотрудник и заместитель директора по научной работе Каневского природного заповедника Виталий Грищенко рассказал УНИАН, как птицы находят пищу и справляются с морозами, а также о том, когда помощь человека лебедям действительно нужна.

Куда улетают лебеди на зиму

По словам орнитолога, весной и осенью, во время миграций, в Украине можно увидеть лебедя-кликуна, а также северного - тундрового лебедя, или малого лебедя. Последний встречается крайне редко, ведь это сугубо северный вид. В то же время самым привычным для нас остается лебедь-шипун, который постоянно живет на наших водоемах.

"Люди часто не успевают замечать эти изменения в видовом составе птиц, ведь из-за потепления климата природные процессы и маршруты миграции постепенно меняются", - говорит Виталий Грищенко.

В то же время по его словам, лебеди обычно держатся на водоемах до последнего - пока вода не начинает замерзать. Только тогда они улетают в места, где остаются открытые плесы, или мигрируют в более теплые регионы. Обычно это недалекие перелеты - район Черного или Азовского морей, где климат мягче, говорит орнитолог.

В отличие от аистов, которые преодолевают тысячи километров и летят до Африки, лебедям нет необходимости в таких дальних путешествиях. Для них главное - наличие открытой воды. Кроме того, лебеди нуждаются в мелководье: в глубоких водоемах им сложно найти пищу, поэтому смысла лететь далеко просто нет.

Почему лебеди не летят в теплые края

"Из-за изменения климата все больше птиц, которые раньше были перелетными, остаются зимовать у нас. Прежде всего это касается водоплавающих видов. Сегодня во многих регионах можно увидеть крякв, других уток и даже лебедей зимой. Если водоем не замерзает, для них это не составляет проблемы: вода даже в мороз остается теплее воздуха и не охлаждается ниже нуля, поэтому птицы могут комфортно находиться и находить пищу", - отметил специалист.

Он пояснил, что они питаются водяными растениями - теми самыми, которые часто мешают людям купаться и путаются под ногами. Благодаря длинной шее эти птицы могут доставать растительность с немалой глубины.

"Когда есть незамерзающие участки водоемов, птицы охотно там остаются. Такие места могут образовываться возле предприятий, где сбрасывают подогретую воду, например, вблизи тепловых электростанций или заводов. Также открытую воду часто можно увидеть возле гидроэлектростанций - в частности Каневской и других, которые работают в пиковом режиме, обычно утром и вечером", - пояснил Виталий Грищенко.

Он добавил, что из-за такой работы уровень воды ниже плотины постоянно колеблется. Даже крепкий лед не выдерживает резких изменений: когда вода за короткое время поднимается на метр и более, лед ломается и сносится течением. В результате остаются открытые участки воды, которые и не замерзают.

"В таких местах зимует большое количество водоплавающих птиц: утки, лебеди и некоторые другие. Некоторые прилетают вообще зимовать к нам, как в теплые края", - отметил специалист.

Орнитолог подчеркнул, что иногда случается, что птицы не успевают отреагировать на резкое похолодание: водоемы быстро замерзают, и пищи становится меньше. Но это вовсе не означает, что каждого лебедя, который сидит на льдине, нужно немедленно спасать. В большинстве случаев они чувствуют себя нормально и не находятся в опасности.

"Птицы держатся там и хорошо знают своеобразные "запасные аэродромы". Если пруд или озеро замерзает, они могут перелететь в другое, более благоприятное место. Конечно, выживают не все, но это естественный отбор, остаются самые выносливые. Иногда кому-то просто не везет - такое тоже случается", - отметил он.

Стоит ли помогать птицам и как понять, что они в этом нуждаются

Если говорить о помощи птицам зимой, важно правильно оценивать ситуацию, говорит орнитолог. Он подчеркивает, что если птица просто сидит на льду или спокойно плавает в воде, вмешиваться не нужно. Более того - не стоит подбегать или пугать ее, ведь зимой для птиц критически важно беречь энергию.

"Каждый перелет с места на место - это затраты сил, которые потом надо восстанавливать. Когда людей их постоянно беспокоят, это только вредит", - отметил он.

Помощь, по его словам, действительно нужна только в конкретных случаях: если птица очевидно ослаблена, не может взлететь или имеет видимые травмы, например, поврежденное крыло. Тогда ее можно и стоит спасать - забирать и передавать специалистам или в безопасное место, если есть такая возможность. Если же птицы свободно летают и нормально передвигаются, лучшее решение - просто оставить их в покое.

Какую роль в отказе от миграции играют теплые зимы и подкормка людьми

Потепление действительно играет ключевую роль, говорит орнитолог. Птицам просто нет смысла лететь далеко, если они могут без проблем перезимовать здесь.

"Миграция на юг - это не "отпуск с комфортом". Перелет требует огромных энергетических запасов, ведь без них птицы не одолеют большие расстояния. К тому же сама дорога связана со многими рисками: непогода, истощение, отстрел, хищники. Поэтому если условия позволяют пережить зиму на месте, для птиц это часто более безопасный и выгодный вариант", - отметил специалист.

"В Израиле есть такое озеро Хула, где зимой большое количество журавлей из Европы, ну и некоторые наши там задерживаются. Прошлой зимой там вспыхнула эпидемия чумного гриппа и большое количество журавлей и аистов просто погибли", - добавил он.

Что можно давать есть лебедю и чем птиц кормить нельзя

Лебеди могут питаться растительной пищей - травой, молодыми побегами на лугах или полях, если они не покрыты снегом и не обработаны агрохимией. При необходимости их можно подкармливать - подходит та же пища, что и для домашних уток: зерно или зерновые комбикорма, например, пшеница, говорит орнитолог.

"Но важно помнить: если вы начали подкармливать птиц, делать это нужно регулярно. Желательно - до конца зимы или по крайней мере до стабильного потепления. Птицы привыкают к месту, где есть еда, и остаются там. Если же подкормку внезапно прекратить, они могут оказаться в опасности: улетать уже поздно, а еды нет", - пояснил специалист.

Категорически не стоит кормить птиц хлебом, подчеркнул специалист.

"Именно это, к сожалению, делают чаще всего. В небольших количествах он еще может не навредить, но регулярное или обильное кормление хлебом вызывает серьезные проблемы с пищеварением. Он размокает в желудке и может привести к тяжелым последствиям для здоровья птиц", - отмечает Виталий Грищенко.

Он добавил, что обычно лебеди и другие дикие птицы могут обходиться без человеческой помощи: они сами находят пищу и приспосабливаются к условиям окружающей среды.

Какую температуру выдерживают лебеди

По словам специалиста, лебеди и некоторые водоплавающие птицы способны выдерживать очень сильные морозы. Например, эксперименты с белым аистом показали, что сытая птица может спокойно переносить температуру до -20 °C. Белые утки еще более выносливы и хорошо переносят значительно более низкие температуры, особенно если рядом есть открытые участки воды.

"В воде для них теплее, и она помогает поддерживать тепло, как теплая ванна в холодной комнате. Самое главное для выживания птиц зимой - наличие доступной пищи", - подытожил орнитолог.

Как лебеди переносят морозы и действительно ли могут "примерзать" ко льду. Когда надо бить тревогу?

Если температура резко падает, лебеди и другие водоплавающие птицы могут испытывать определенные трудности, особенно на неглубоких водоемах, говорит Виталий Грищенко.

"Они могут попадать в ледяные ловушки. Но это буквально единичные случаи, не так часто бывают. Поэтому нужно наблюдать за птицами в каждом конкретном случае. То есть если лебедь сидит на льдине, это не обязательно потому, что он примерз. Он может просто сидеть, отдыхать, спать", - говорит он.

Кроме этого птицы поддерживают проруби благодаря движению и даже могут ломать лед весом своего тела. Лебеди также могут сидеть на льдине, подставив клюв под хвост, и спокойно дремать, дрейфуя по воде.

Помощь, по словам специалиста нужна лишь тогда, когда птица явно ослаблена или травмирована: она не может двигаться, крыло повреждено, оперение грязное или растрепанное, а поведение ненормальное. Если же птица чистая, активная, ходит по льду или летает - беспокоить ее не стоит.

справка Виталий Грищенко Кандидат биологический наук, старший научный сотрудник и заместитель директора по научной работе Каневского природного заповедника Получил образование с отличием на кафедре зоологии позвоночных Киевского университета имени Т. Г. Шевченко (1985). Работал на кафедре зоологии КНУ. Кандидат биологических наук (1994, тема: "Фенологические закономерности осенней миграции птиц на территории Украины"), старший научный сотрудник и заместитель директора по научной работе заповедника, который с 2010 года входит в Институт биологии КНУ имени Тараса Шевченко.

