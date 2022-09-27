Сергей Жирнов вспомнил о знакомстве с президентом России и рассказал, какую ему дали характеристику в институте КГБ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин – опасный человек, который действует под влиянием эмоций. Он вполне может применить ядерное оружие.

Такое мнение высказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов, который лично знал еще молодого Путина.

"Я думаю, что в той ситуации, в которой Путин сейчас находится, он может это сделать. Я боюсь, что он может это сделать, – отметил он. – Против Путина коалиция стоит еще более сильная, чем против Гитлера. Суммарный военный потенциал США и НАТО в разы превышает суммарный потенциал РФ и даже немножко превышает ее ядерный потенциал. Не весь ядерный потенциал России, который оценивается в чуть больше шести тысяч боеголовок, реально боеспособен".

По словам Жирнова, познакомился он с Путиным в 1980-м году, когда тот его допрашивал:

"Мне он тогда показался человеком, который упивался своей властью, и который очень сильно хотел повыситься в должности, и поэтому "пришить" мне дело. Ему это не удалось".

Жирнов добавил, что в 1984 году они вместе с Путиным поступили в Краснознаменный институт имени Андропова КГБ России, где готовили специалистов для внешней разведки.

"После обучения Путину дали характеристику, что это человек, который может под влиянием эмоций принять решение, которое будет опасно для него и для службы. И его на службу во внешнюю разведку не взяли… Эта характеристика подтверждается сейчас. Путин – очень опасный человек, который действует под влиянием эмоций", – добавил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ.

Ядерное оружие РФ: насколько серьезны угрозы Путина

В последний раз президент РФ Владимир Путин угрожал Украине и миру применением ядерного оружия во время своего экстренноого выступления 21 сентября. Кроме объявления частичной мобилизации в РФ, он сказал следующее:

"Всем, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

Украинские военные эксперты считают, что угрозы ядерным оружием со стороны Путина – это шантаж, который нацелен на склонение Украины принять условия РФ.

В то же время от иностранных экспертов все чаще звучат опасения, что Путин "загнан в угол", он не собирается идти на деэскалацию и может применить ядерное оружие.