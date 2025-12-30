Зеленский объяснил, есть ли на самом деле у Путина желание достичь мира в Украине

Он сказал, что заявления о мире, которые звучат со стороны РФ, это лишь сообщение для президента США.

Заявление Владимира Путина о мире в Украине - это лишь сообщение для президента США Дональда Трампа, а не настоящие намерения российского диктатора. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью телеканалу Fox News.

Несмотря на рост количества погибших среди российских военных, Путин не хочет мира, сказал Зеленский. Его спросили, есть ли хоть какие-то признаки того, что Путин может хотеть мира, особенно на фоне усиления атак России на Киев в конце года, Владимир Зеленский ответил: "Нет, если быть честным. Я не слышу этого публично. Он не говорит о мире. Наоборот - говорит, что может пойти дальше. Это не сигналы мира".

Он выразил убеждение, что для этого нужны как диалог, продолжение попыток дипломатического урегулирования, так и давление со стороны США, то есть санкции.

"У него есть инструменты, и я считаю, что он пытается достичь мира", - отметил Владимир Зеленский.

Также он отметил, что, несмотря на положительные отзывы Трампа о разговоре с Путиным, российскому диктатору доверять нельзя:

"Я не доверяю Путину. Он не хочет успеха для Украины. Он не хочет усиления санкций. Может говорить о "дешевой электроэнергии", но нам это не нужно. Мы заплатили слишком высокую цену - жизнями. Нам ничего от них не нужно. Это лишь сообщение для Трампа, способ коммуникации, но на самом деле это неправда".

После встречи с Трампом Зеленский заявил, что они достигли согласия на 90% по проекту плана из 20 пунктов, несмотря на то, что Москва не проявила никаких признаков уступок по своим территориальным требованиям.

Встреча Зеленского с Трампом

Напомним, что в воскресенье, 28 декабря, Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились во Флориде. Во время трехчасовой встречи они обсуждали детали мирного плана, согласовав его на 90 процентов. Нерешенным остается вопрос территорий, а именно - требование России территориальных уступок со стороны Украины. Также неурегулирован вопрос контроля над Запорожской АЭС, которая с 2022 года остается в оккупации.

По оценкам, встреча не стала прорывом. Однако продолжающийся диалог уже расценивается, как успех. В частности, успехом считают то, что Трамп остается вовлеченным в процесс переговоров и отказался от жестких дедлайнов для финального подписания соглашения о мире.

