Через частные каналы мы подробнее объяснили, что именно это будет означать, подчеркнул Салливан.

США предупреждают Россию о "катастрофических последствиях" в случае применения ядерного оружия по Украине.

Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире NBC, цитирует CNN.

Также он отметил, что Вашингтон введет новые санкции против РФ за проведение так называемых "референдумов" на оккупированных территориях.

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"Если Россия пересечет эту грань, последствия для нее будут катастрофическими. США дадут решительный ответ. Через частные каналы мы подробнее объяснили, что именно это будет означать", - рассказал Салливан.

Салливан пообещал, что в ближайшие дни от США будет больше заявлений относительно псевдореферендумов.

Последствия за "референдумы", в частности, будут включать экономические санкции против компаний за пределами России, которые поддерживают военную машину РФ.

Белый дом в контексте ядерного оружия отмечает, что речь идет о "катастрофических последствиях".

"Мы сделаем все возможное, чтобы удержать Россию от этого шага. И если они это сделают - мы ответим решительно", - отметил Салливан.

Ядерный шантаж России

21 сентября президент РФ Владимир Путин, говоря о ядерном оружии, заявил, что использует все имеющиеся средства в случае якобы появления угрозы территориальной целостности РФ.

В своем экстренном выступлении, посвященном объявлению частичной мобилизации в РФ, он сделал такое циничное заявление: "Все, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

Вместе с тем украинские военные эксперты считают, что такие заявления со стороны РФ – не более чем ядерный шантаж, направленный на то, чтобы усадить Украину за стол переговоров и заставить ее согласиться на условия Кремля.

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит, что Путин использует ядерное оружие.

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