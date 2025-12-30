Во Львове объявили І уровень опасности (инфографика)

Синоптики предупреждают о метели и гололедице на дорогах.

Зимняя непогода ожидается во Львове 30 декабря. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По территории Львовской области и по городу Львову 30 декабря на дорогах гололедица. Утром и днем порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, метели", - прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

Несколько дней назад Львовскую область посетила метеорологическая зима. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С в сторону ее снижения на большей части территории Львовщины состоялся 24 декабря.

По прогнозу, 30 декабря погоду на Львовщине будет определять тыловая часть циклона над Восточно-Европейской равниной.

По Львовской области будет облачно. Днем пройдет небольшой снег, а на дорогах образуется гололедица. Ветер северо-западный, 9 - 14 м/с, утром и днем порывы 15 - 20 м/с, метели. Температура в течение суток 1 - 6° мороза.

По городу Львову температура в течение суток 2 - 4° мороза.

В целом в течение текущей рабоче-новогодней недели характер погоды существенно не изменится: зима будет держать свои позиции. Периодически будет снежить, будет морозно (особенно в новогоднюю ночь), скользко под ногами и под колесами.

