Зеленский назвал условие для вывода украинских войск из Донбасса

Зеленский объяснил, что Украина не може просто отказаться от своих территорий.

Спор по поводу оккупированных территорий в Украине по-прежнему остается камнем преткновения в переговорах между Киевом и Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может просто отказаться от этих территорий, и объяснил, какой компромиссный вариант возможен в отношении Донецкой и Луганской областей. Об этом он сказал в интервью Fox News.

Так, украинский президент объяснил, что в отношении проблемы оккупированных территорий " дело не в референдуме, не в парламенте и не в президенте".

"Мы не можем просто оттуда уйти – это выходит за рамки нашего законодательства. Мы не можем просто отказаться от своих территорий. И дело не только в законе. Там живут люди – около 300 тысяч человек. Мы не можем просто потерять этих людей. Мы не можем уйти, потому что там были ранены сотни тысяч и погибли десятки тысяч. Кроме того, там находится наша армия", - сказал он.

При этом Зеленский сказал, что реальным компромиссом может стать создание свободной экономической зоны с особыми правилами:

"Речь идет не только о праве, но и о реальности на земле. Поэтому мы предложили, как я считаю, компромисс: создание свободной экономической зоны. Если мы отходим на несколько километров, то Россия должна предпринять зеркальные шаги и также отвести силы на несколько километров. В такой свободной экономической зоне будут действовать особые правила".

Зеленский подчеркнул, что Украина пойдет на такое решение, только если украинские избиратели одобрят это на референдуме.

"Если будет принято решение о создании подобной экономической зоны, то референдум станет способом либо утвердить его, либо отклонить", - сказал он.

Вопрос оккупированныз территорий

Ранее Зеленский заявил, что украинцы стремятся к справедливому миру. Хотя 87% украинских граждан выступают за мир, одновременно 85% не поддерживают вывод Сил обороны с Донбасса.

В то же время Россия настаивает на выводе украинских войск из Донецкой и Луганской областей, называя это необходимым условием для прекращения боевых действий.