В Украине потеплеет до +11°: эксперт рассказал, надолго ли изменится погода

1 января будет морозно, а дальше - потепление, но есть нюанс.

Повышение температуры возможно лишь в начале января, а в дальнейшем будет происходить колебание различных синоптических условий. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказал Иван Семилит, синоптик отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра.

На вопрос, долго ли еще будут морозы и ожидается ли какое-то потепление до плюсовых значений, он отметил, что сейчас наблюдается тенденция к снижению температура.

"Холоднее всего у нас будет в четверг, то есть 1 января. Однако в дальнейшем уже есть такая тенденция, что будут меняться воздушные потоки, они будут уже с юго-запада. И таким образом к нам будет приходить немного теплее воздушная масса", - отметил синоптик.

Так, будет происходить ослабление морозов: 3 января в Украине мороз уже будет уменьшаться - он составит 0°...-6°. На юге страны местами +1°...+5°.

"Днем у нас будет от 2-х градусов мороза до 4-х градусов тепла. И, вместе с тем, в южной части 3 января и в западных областях у нас до +7°, в Крыму - до +11°", - сказал Семилит.

Каким будет январь 2026 в целом - прогноз

Говоря о первом месяце года в целом, то, как отметил эксперт, согласно глобальным моделям, расчетам, средняя месячная температура января ожидается в пределах -1°...-7°. Так, повышение значений температуры возможно лишь в начале месяца.

"А в дальнейшем могут быть снова какие-то морозы. То есть будет происходить колебания различных синоптических условий", - сказал синоптик.

Как сообщал Погода УНИАН, по данным синоптиков, средняя месячная температура января ожидается от -1 до -7 градусов мороза, что на 1,5 градуса ниже нормы.

В то же время осадков за месяц ожидается 28-79 миллиметров, что составит 80-100% от климатической нормы.

