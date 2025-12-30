Украинский композитор эмоционально высказался о сотрудничестве с российскими звездами

Евгений также признался, поддерживает ли с кем-то из них связь во время войны.

Известный украинский композитор и пианист Евгений Хмара рассказал о сотрудничестве с российскими звездами до полномасштабной войны.

Музыкант отметил, что больше всего ему запомнилась работа с певицей-путинисткой Валерией и ее мужем Иосифом Пригожиным.

"Я очень хорошо помню Пригожина. Он вел себя максимально грубо, по-бандитски. Мне тогда все это было искренне неприятно... Все, что было связано с Россией, даже в те годы, для меня было как сплошное "дно". У меня всегда было больше Украины и даже Европы, чем России", - отметил Евгений в интервью Славе Демину.

Видео дня

Хмара также вспомнил о работе с Валерием Меладзе, Нюшей и Дианой Арбениной. Но подчеркнул, что после 24 февраля 2022 года не поддерживает с ними связь.

"После 24 февраля никаких звонков или сообщений, от Меладзе тоже не было - ни разу", - подчеркнул композитор.

А вот кто написал слова поддержки Евгению, так это грузинская певица Нино Катамадзе. О ее сообщении артист рассказал так:

"Нино Катамадзе написала мне почти в первый день войны. Но она не российская артистка - и это принципиально разные вещи".

Напомним, ранее украинская актриса Людмила Смородина высказалась о поведении российских коллег.

Вас также могут заинтересовать новости: