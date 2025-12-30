Красиво поздравить близких с Новым годом можно даже парой предложений.

Уже скоро весь мир отметит Новый год 2026. Украинцы готовятся подводить итоги и строить планы на будущее. Прошедший 2025 год для всех прошел по-разному, но в 2026 году все будут хотеть одного - победы Украины в войне и наступления мирных времен.

Чтобы вам не пришлось придумывать поздравления с наступающим Новым годом, мы собрали самые трогательные пожелания. Выбирайте среди них то идеальное, что зарядит близких праздничным настроением.

Как поздравить близких с наступающим Новым годом 2026

Поздравляю с зимними праздниками. Пусть будущий 2026 год принесет согласие и гармонию в семью, финансовый достаток, исполнение задуманного. Пусть жизнь радует не только грандиозными успехами, но и маленькими повседневными радостями. И пусть все, что не удалось выполнить в этом году, с легкостью исполнится в следующем.

***

В 2026 году желаю меньше тревог - как воздушных, так и внутренних. Пусть будет светло и в доме, и на душе. И чтобы в наступающем году мы считали не дни до победы, а мирные дни - пусть этот счет никогда не обрывается.

***

Желаю всем украинцам, чтобы в 2026 году наступил долгожданный мир. Чтобы строить планы снова стало обыденностью, а не роскошью. Чтобы все, кого мы любим, всегда были рядом. И чтобы в небе летали только пассажирские самолеты!

***

Поздравляю тебя с наступающим. Не бойся в следующем году мечтать и проявлять слабость, смеяться и плакать, радоваться и грустить - в общем, жить полной жизнью. Пусть счастливые моменты навсегда останутся в памяти, а в трудные времена рядом всегда будет те, кто поддержит и даст мудрый совет.

***

Свои поздравления с наступающим Новым годом посвящаю всем, кто надеется на победу - пусть наше желание исполнится. Желаю, чтобы в 2026 году каждое утро начиналось не с проверки новостей, а с объятий близких.

***

В 2026 году хочу пожелать позитива и приятных сюрпризов, надежды и мира в каждую семью. Искренне наслаждаться каждым днем и чаще баловать себя. Пусть всеобщая любовь, поддержка и сила духа разгонят всю тьму этого мира.

***

Пусть 2026 год принесет в твою жизнь крутые приключения, счастливые встречи, полезные знакомства и новые возможности. Желаю уверенности в своих силах, безупречного здоровья и исполнения всех сокровенных желаний.

