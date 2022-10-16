В армии РФ есть разделение военных по классам, рассказал оппозиционер.

Граждане Таджикистана, которым вручили российские паспорта и отправили в армию, устроили массовую стрельбу на одном из полигонов в Белгородской области России. Не исключено, что мобилизованных унижали, и они решили отомстить.

Об этом рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков, передает 24 канал.

Он заявил, что в армии РФ есть разделение военных по классам

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"Поскольку у армии не хватает ни бронежилетов, ни теплых вещей, ни экипировки, то внутри российских вооруженных сил идет борьба за эти ресурсы, – отметил Гудков. – Это никакой не теракт, а внутренние проблемы вооруженных сил России".

Напомним, ранее сообщалось, что в Белгородской области мобилизованные россияне устроили перестрелку. Трое мужчин открыли огонь, предварительно сообщается о 22 убитых и 16 раненых.

Как проходит мобилизация в России

Учитывая колоссальные потери российской армии в Украине и отсутствие резервов, президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию россиян. По его словам, призыву будут подлежать только те россияне, которые состоят в запасе, кто проходил службу в рядах вооруженных сил.

Вместе с тем уже известно о массе случаев, когда мобилизованные граждане РФ не могут служить даже по состоянию здоровья. Например, в Свердловской области мобилизовали плохо слышащего, слепого на один глаз и онкобольного 59-летнего хирурга.