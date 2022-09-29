В разведке считают, что РФ может нацелить такое оружие на места вдоль линии фронта, где дислоцируется большое количество личного состава и техники.

В украинской разведке оценивают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины как "очень высокую".

Как сообщается на официальном сайте Главного управления разведки Украины, об этом заявил представитель разведки Вадим Скибицкий в интервью "The Guardian".

"Удары, вероятно, будут нацелены на места вдоль линии фронта, где дислоцируется большое количество личного состава и техники, а также по важным командным центрам и критической инфраструктуре. Чтобы их остановить, нам нужны не только зенитные, но и противоракетные системы", – отметил Скибицкий. Видео дня

Также он отметил, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей мобилизовано почти все мужское население

"Мы видим, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей почти все мужское население мобилизовано. По нашей оценке, после аннексии Россией оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей там тоже объявят мобилизацию", – заявил представитель ГУР МО Украины.

Скибицкий подчеркнул, что задача Украины заключается в том, чтобы нанести наибольшие потери России на поле боя, что вместе с санкциями и политической изоляцией будет иметь влияние на российскую экономику и общество.

Мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент РФ Владимир Путин, говоря о ядерном оружии, заявил, что использует все имеющиеся средства в случае якобы появления угрозы территориальной целостности РФ. В своем экстренном выступлении, посвященном объявлению частичной мобилизации в РФ, он сказал: "Все, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит, что Путин использует ядерное оружие.

Также генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечал, что Россия знает о тяжелых последствиях в случае применение ядерного оружия.

24 сентября вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен серьезно отнестись к угрозам президента РФ о возможности применения ядерного оружия. По словам Борреля, война достигла "опасного момента".

27 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что возможно применение Россией ядерного оружия не остановит Украину в защите своих территорий.

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