Жители Валдая не заметили 'сотни дронов', якобы атаковавших резиденцию Путина

В регионе не получали предупреждений о воздушной тревоге.

Жители Новгородской области РФ, в которой находится резиденция российского диктатора Владимира Путину, в последние ночи не слышали звуков дронов и взрывов. Также в регионе не объявляли оповещения о воздушной тревоге. Это дополнительное свидетельство того, что рассказ Лаврова об атаке 91 украинского дрона на путинскую резиденцию "Долгие Бороды" на Валдае был выдумкой, пишет оппозиционное российское СМИ "Можем объяснить".

Резиденция Путина "Долгие Бороды" находится северо-восточнее города Валдай, в котором проживает до 14 тысячи человек. Город и резиденцию разделяет озеро Валдайское.

Издание опросило местных жителей. Никто их них "не получал СМС-сообщений об угрозе БПЛА, а жители Валдая не слышали характерных звуков дронов или взрывов от их сбития". Один из жителей сказал, что в городе ничего не слышали о якобы "массовой атаке". Ее не обсуждали в в местных чатах.

Как отметили журналисты, если бы массовая атака действительно была бы, то многие жители города ее бы слышали. При этом, отметили авторы, новости среди жителей распространяются быстро. К тому же, жители всегда знают, когда в резиденции находится Путин, поскольку привозят его на вертолетах.

Как Лавров обвинил Украину в попытке атаковать Путина

Напомним, что глава МИДа России Сергей Лавров заявил, что Украина, якобы, направила 91 безпилотник в сторону резиденции Путина на Валдае. По его словам, это станет прчиной пересмотра переговорной позиции России. Также он заявил, что Россия готовит "ответный удар".

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что таким образом РФ готовит почву для атак по Украине. При этом она может решить направить удар на правительственные здания в Киеве.

