Названо имя звезды, которая стала миллиардершей в 2025 году

Ее концертный тур стал самым кассовым в этом году.

Известная американская певица Бейонсе официально стала миллиардершей. Об этом пишет издание Forbes.

44-летняя звезда стала пятым музыкантом-миллиардером после своего мужа Jay-Z, Тейлор Свифт, Рианны и Брюса Спрингстина. Интересно, что достичь таких финансовых успехов ей помог концертный тур в честь кантри-альбома под названием "Cowboy Carter", который и стал самым кассовым в этом году.

"Этот альбом подарил ей новые коммерческие возможности, а рождественское выступление в перерыве NFL и самый кассовый концертный тур принес Бейонсе еще один почетный титул - миллиардера", - отмечают журналисты.

К слову, исполнительница хитов "Halo", "Run the World" и многих других, начала строить свою бизнес-империю еще в 2010 году. Тогда она основала компанию Parkwood Entertainment и взяла под контроль все направления собственной карьеры. А через несколько лет заявляла, что хочет стать влиятельной фигурой в шоу-бизнесе. Кстати, Бейонсе приносят деньги не только концерты, но и дополнительные источники дохода: бренд средств для ухода за волосами, линейка одежды и марка алкогольного напитка.

Напомним, ранее стало известно, что режиссер Джеймс Кэмерон официально стал миллиардером.

