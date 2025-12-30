На Новый год по Земле ударит 6-балльная магнитная буря (график)

Конец 2025 года должен пройти спокойно.

Сегодня и завтра геомагнитная обстановка на Земле будет спокойной, а новый 2026 год начнется с 6-балльной магнитной бури. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых, скорость солнечного ветра продолжает снижаться по мере ослабления влияния корональных дыр, хотя существует небольшая вероятность возникновения активных периодов геомагнитной активности.

Ожидается, что в течение 31 декабря - 1 января высокоскоростной поток из корональной дыры начнет влиять на нашу планету.

Земля также может столкнуться с касательным ударом коронального выброса массы, который произошел 28 декабря.

Как сообщается, оба этих события могут случиться одновременно и в таком случае ожидается магнитная буря уровня G2.

Магнитныя бури G2 - что важно знать

Магнитные бури уровня G2 относятся к умеренным геомагнитным возмущениям и возникают из-за усиленного солнечного ветра, чаще всего после вспышек или корональных выбросов массы на Солнце.

Такие бури могут вызывать незначительные сбои в работе спутников, радиосвязи и навигационных систем, а также колебания напряжения в энергосетях высоких широт. У метеочувствительных людей возможны головная боль, усталость и перепады давления.

