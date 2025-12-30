В следующем году мир ждет новая волна сокращений из-за ИИ: какие должности под угрозой

"Крестный отец" искусственного интеллекта говорит, что ИИ заменит много рабочих мест в 2026 году.

Специалист по информатике Джеффри Гинтон, известный как "крестный отец" искусственного интеллекта, сказал, что ИИ сможет заменить многие рабочие места уже в следующем, 2026 году. Об этом он сказал в интервью программе CNN "State of the Union", пишет Business Insider.

"Мы увидим, как ИИ станет еще лучше. Он уже чрезвычайно хорош. Он уже способен заменить рабочие места в колл-центрах, но он сможет заменить много других рабочих мест", - сказал Гинтон.

Гинтон сказал, что прогресс в сфере искусственного интеллекта все больше ставит под угрозу некоторые должности "белых воротничков". Он отметил, что ИИ уже перешел от "минуты кодирования" до "целых проектов, которые длятся около часа". При этом каждые семь месяцев он становится "способным выполнять задачи, которые длятся примерно вдвое дольше". И уже через несколько лет, говорит Гинтон, ИИ сможет выполнять проекты по разработке программного обеспечения, которые будут длиться месяцами. И тогда, по его мнению, потребуется очень мало людей.

Он сравнил переход к искусственному интеллекту с промышленной революцией, которая сделала физическую силу человека гораздо менее актуальной для большинства профессий. Искусственный интеллект угрожает сделать нечто подобное человеческому интеллекту, сказал он.

Также он выразил обеспокоенность из-за быстрых темпов развития ИИ, поскольку интеллект развивается быстрее, чем он ожидал, особенно в его способности рассуждать и обманывать людей.

"Если оно поверит, что вы пытаетесь от него избавиться, оно составит планы, чтобы обмануть вас, чтобы вы не избавились от него", - добавил он.

"Бум безработицы" в 2026 году

Экономисты прогнозируют "бум безработицы" в 2026 году, поскольку компании полагаются на искусственный интеллект для повышения производительности без увеличения штата.

Главный экономист KPMG Дайан Свонк на прошлой неделе написала, что "рост и результаты рынка труда разошлись". Свонк писал, что в эру искусственного интеллекта фирмы делают больше с меньшим количеством работников.

Но искусственный интеллект может увеличить найм в 2026 году, особенно на должности начального уровня. В ежегодном опросе консалтинговой фирмы Teneo говорится, что компании увеличивают набор на инженерные должности и должности, связанные с искусственным интеллектом. Однако многие существующие должности перепроектируются, поскольку рутинные задачи автоматизируются.

"Дело не в том, что искусственный интеллект сегодня уничтожает рабочую силу - он ее меняет", - сказал Райан Кокс, глобальный руководитель отдела искусственного интеллекта Teneo.

Больше прогнозов об ИИ

Напомним, что симулятор американского рынка труда показал, что 11,7% работников в США уже могут быть заменены ИИ. Таким образом работодатели могут сэкономить 1,2 триллиона долларов расходов по зарплатам. При этом увольнения в IT-отрасли в этом году превысили 100 тысяч человек.

