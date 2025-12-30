Разговоры о мирном соглашении подтолкнуть цены на украинские облигации, - Reuters

Динамика украинских облигаций сигнализирует о восстановлении среди инвесторов.

Государственные облигации Украины в понедельник, 29 декабря, подорожали, поскольку инвесторы увидели определенные позитивные сигналы в переговорах по соглашению о завершении войны с Россией.

Агенство Reuters пишет, что на переговорах между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским 28 декабря был достигнут прогресс по гарантиям безопасности для Киева. В то же время 29 декабря Россия и Украина оставались далеки от компромисса по ключевым территориальным вопросам, которые блокируют мирное соглашение.

За последние полтора месяца украинские облигации резко выросли на фоне обновленных усилий остановить войну, которая длится почти четыре года. Большинство бумаг в понедельник добавили еще примерно 1 цент к доллару после насыщенных дипломатических выходных.

Видео дня

Президент США 28 декабря заявил, что он и украинский лидер теперь "значительно приблизились - возможно, очень близко" к соглашению о прекращении войны.

Издание пишет, что в течение прошлого года надежды на мир неоднократно рушились, однако динамика украинских облигаций сигнализирует о восстановлении оптимизма - по крайней мере среди инвесторов - что перемирие может быть достижимым.

Рост в понедельник, в частности, вернул украинские облигации с купоном 4,5% и погашением в 2034 и 2035 годах почти до уровней начала февраля. Тогда жесткие заявления Трампа в адрес Зеленского, включая называние его "диктатором", а затем публичный выговор в Овальном кабинете вызвали резкое падение цен.

Последние шесть недель облигации также выросли в цене благодаря планам по новой четырехлетней программы МВФ на 8,2 млрд долларов и кредита Евросоюза на 90 млрд евро (105,83 млрд долл.).

Киев также только что заключил давно ожидаемое соглашение о замене так называемых ВВП-варрантов, которые помогли провести реструктуризацию долга после аннексии Крыма в 2015 году, но могли существенно давить на финансы страны после завершения нынешней войны.

Переговоры Зеленского с Трампом - последние новости

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились во Флориде для очередных мирных переговоров. Как пишет NYT, новый раунд переговоров не принес ощутимого прорыва, однако позволил избежать сценариев, которые ранее вредили позициям Киева.

Зеленский после встречи сообщил, что во время телефонного разговора Трампа и Путина были обсуждены все 20 пунктов плана завершения войны в Украине. По его словам, на январь запланирован четкий порядок проведения встреч в рамках процесса согласования документов с партнерами с целью достижения мира и окончания войны.

Вас также могут заинтересовать новости: