Путин до сих пор не уступил буквально ни в чем на мирных переговорах, - Помпео

Кремлевский диктатор вряд ли пойдет на уступки и в тех вопросах, которые остались, считает Майк Помпео.

Кремлевский диктатор Владимир Путин до сих пор не пошел ни на какие уступки по окончанию войны в Украине. Об этом заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео, которого цитирует The Hill.

"Владимир Путин, насколько я могу судить, до сих пор не уступил буквально ничем. И хотя они говорят, что достигнуто 90-процентное согласие, я сомневаюсь, что Владимир Путин считает, что остальные 10 процентов, которые остаются, являются чем-то, от чего он готов отказаться", - сказал Помпео.

Он добавил, что речь идет о территориальных вопросах. А также о том, чтобы европейские миротворцы находились на территории Украины.

"Это часть гарантии безопасности. Я уверен, что для него (Путина, - УНИАН) это ядовитая пилюля", - добавил Помпео.

Мирные переговоры: важные новости

Напомним, 29 декабря РФ обвинила Украину в якобы атаке беспилотников на резиденцию Путина в Новгородской области. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, в целом российские военные уничтожили 91 дрон. На фоне этого он также заявил, что "переговорная позиция РФ будет пересмотрена" и пригрозил ответными ударами РФ.

Эту провокацию уже прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он назвал ее ложью и заявил, что РФ готовит оправдание для ударов по государственным зданиям в Киеве. Кроме того, Зеленский обвинил РФ в желании сорвать переговорный процесс.

Кроме того, президент Украины в интервью Fox News заявил, что война с РФ может завершиться уже в 2026 году. По словам Зеленского, если этого не произойдет, Путину придется объявлять мобилизацию, чего кремлевский диктатор делать не хочет.

