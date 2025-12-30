Крупнейший в мире производитель никеля взвинтил цены одним заявлением: сколько стоит металл

Отмечается, что на складах скопились большие запасы металла.

Никель достиг максимальной цены с марта. Металл подорожал после заявления крупнейшего производителя - Индонезии - о планах сократить поставки.

Издание Bloomberg пишет, что министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалиа заявил о сокращении производства никеля в 2026 году, чтобы сбалансировать спрос и предложение.

Производство этого металла, который используется как в нержавеющей стали, так и в аккумуляторах электромобилей, в этой юго-восточной азиатской стране за последнее десятилетие выросло почти до 70% от общемирового объема.

Видео дня

Никель по-прежнему остается одним из самых слабых активов на Лондонской бирже металлов в этом году, поскольку спрос со стороны производителей аккумуляторов разочаровывает из-за роста популярности альтернативных химических составов. Поставки из Индонезии росли несмотря на то, что цены в течение большей части года оставались низкими, что привело к быстрому росту запасов на складах.

Производство в Индонезии играет ключевую роль в прогнозе цен на никель на следующий год. Правительство может контролировать предложение, ужесточая выдачу квот на добычу.

Никель подорожал на 4,7% до 16 560 долларов за тонну на Лондонской бирже металлов. Таким образом, 1 килограмм металла стоит 16,56 доллара.

Цены на металлы - последние новости

Цена на медь установила новый рекорд 29 декабря. Металл почти достиг отметки в 13 000 долларов за тонну на Лондонской бирже металлов из-за опасения по поводу сокращения поставок.

Кроме того, серебро впервые в истории преодолело отметку в 80 долларов за унцию, после чего резко подешевело.

Вас также могут заинтересовать новости: