Алексей Арестович отметил, что Пригожина хотят изолировать от возможных дополнительных источников финансирования

В сети появилось видео, где мужчина утверждает, что отбывал срок вместе с "поваром Путина" Евгением Пригожиным и знает нелицеприятную правду о нем. Советник Офиса президента Алексей Арестович допускает, что против главаря ЧВК "Вагнер", который набирает заключенных для войны против Украины, специально запустили информационную кампанию.

"Давай рассмотрим задачи этой компании. В идеале резко прекращается приток зеков, которыми обеспокоен Пригожин. У него падает количество мобилизованных. Круг и глубина задач, которые выполняют, снижается, он меньше получает денег, а на этом фоне падает уровень его влияния. Я думаю, что главная задача - это сделать его токсичным в глазах тех, с кем он имеет дело в России", - отметил Арестович.

По его мнению, Пригожина хотят изолировать от возможных дополнительных источников финансирования, влияния, успеха.

"Сейчас интересно, как он будет отвечать, он должен начать встречную компанию какую-то. Потому что если ты заявился, что такой пацан, что у тебя за отступление расстреливают, за сдачу в плен – расстрел, то ты не можешь проглатывать такие вещи", - подытожил советник ОПУ.

Зеки на войне против Украины - что известно

Российская власть на фоне провалов в Украине решила пополнять ряды "пушечного мяса" за счет заключенных. При этом лично агитировал "зэков" так назваемый "повар Путина" и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

6 ноября путинский прихвостень объявил о создании Центров по подготовке военных в Белгородской и Курской областях РФ. Позже стало известно, что ему удалось завербовать более тысячи зеков для войны против Украины.

В свою очередь аналитики американского Института изучения войны считают, что в России пытаются ограничить влияние Пригожина. Известно, что созданием новой боевой группировки поручили прокремлевскому бизнесмену Армену Саркисяну, которого связывают с беглым украинским экс-президентом Виктором Януковичем.

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