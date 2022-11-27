По данным американских аналитиков, в Кремле создают новую ЧВК для противодействия росту влияния Пригожина.

В России решили создать параллельные военные структуры - новую так называемую "ЧВК", что сдержать политическое влияние финансиста и вербовщика частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.

В то же время в соперничество с Пригожиным все активнее вступает глава Чечни Рамзан Кадыров, утверждают аналитики Института изучения войны (ISW).

Известно, что созданием новой боевой группировки поручили прокремлевскому бизнесмену Армену Саркисяну, которого связывают с беглым украинским экс-президентом Виктором Януковичем.

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Вероятно, что чиновники одобрили усилия Саркисяна, поскольку частные военные компании в России запрещены законом, напомнили аналитики.

Отмечается, что Саркисян смоделировал свои усилия по созданию новой ЧВК на основе вербовки зэков группой "Вагнера" в РФ. Спонсором этих усилий является российско-армянский бизнесмен, владелец холдинговой компании "Ташир", давнего субподрядчика российской государственной энергетической компании "Газпром" Самвел Карапетян.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно продвигает свои усилия по созданию параллельных военных структур на базе Чечни.

Недавно Кадыров встретился с президентом России Путиным и заявил, что они обсуждали создание новых подразделений российской армии и Росгвардии, состоящих из чеченского персонала.

"Российские официальные лица могут способствовать дальнейшему продвижению имеющихся параллельных военных структур Кадырова и усилий Саркисяна по созданию частной военной компании для противодействия росту влияния Пригожина, который использует свои структуры, чтобы зарекомендовать себя как центральная фигура в российской политике", - отмечают аналитики.

ЧВК в России: что известно

Как сообщали в украинской разведке, Армен Саркисян (Армен Горловский) - криминальный авторитет из Горловки, близкий к семье Януковича и связан с еще одним уголовником – Юрием Иванющенко (Юра Енакиевский) - назначен новым "смотрящим" за тюрьмами на своей и временно оккупированных территориях Украины. Отмечается, что этот "проект" должен усилить оккупационный контингент и создать внутреннюю конкуренцию среди российских ЧВК.

Известно, что активнее всего в Украине воюют наемники ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Впрочем, компания в определенный момент испытывала нехватку "пушечного мяса", поэтому пошла на вербовку заключенных.

В ноябре УНИАН уже сообщал, что в России из колоний исчезли тысячи заключенных на фоне войны в Украине. Число людей в российских колониях за два первых месяца осени текущего года сократилось на 23 тысячи. Это связывают с тем, что заключенных вербуют в ЧВК "Вагнера".

По данным украинского Генштаба, в Донецкую область перемещены отдельные подразделения оккупантов с территории Чеченской Республики и из состава частной военной компании "Вагнер".

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