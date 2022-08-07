Всего вербовщики посетили 17 российских колоний.

Более тысячи человек удалось завербовать в российских колониях для войны в Украине. Всего вербовщики ЧВК "Вагнер" посетили 17 колоний в 10 регионах РФ.

Об этом пишет российское издание "Верстка".

Отмечает, что в России создали специальную базу для подготовки уголовников к боям в Украине. Она находится на территории исправительной колонии в Ростове-на-Дону, где заключенные проходят подготовку по 20 часов в день, 4 часа отведено на сон. Первая группа отправилась на фронт 20 июля.

Так, для пополнения количества "пушечного мяса" в Ярославской области набрали около 680 человек, в Рязанской области - 400 человек, в Тульской и Архангельской - 270 и 250 человек соответственно. При этом в вербовке принимали участие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний и ФСБ.

Заключенных, которые согласились отправиться в Украину, проверяют на полиграфе, во время чего задают вопросы об отношении к власти РФ и, сбегут ли они в Украину. Взамен им обещают около 200 тысяч в месяц, выплату больничных и освобождение, если они "продержатся" полгода.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация продолжает скрытую мобилизацию с целью пополнить армию новыми оккупантами. При этом предпочтение отдают жителям национальных республик.

По данным некоторых СМИ владелец частной военной компании "Лига" (ранее ЧВК Вагнера) Евгений Пригожин лично вербует заключенных в российских колониях для участия в войне против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: