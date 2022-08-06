На встречи с бизнесменом сгоняют почти всех заключенных в российских колониях.

Владелец частной военной компании "Лига" (ранее ЧВК Вагнера) Евгений Пригожин лично вербует заключенных в российских колониях для участия в войне против Украины. Потенциальным боевикам он предлагал денежное вознаграждение и помилование.

Об этом несколько заключенных рассказали журналистам "Медиазоны".

Журналисты пообщалась с двумя заключенными двух разных российских колоний – ВК-4 Тульской области и ВК-2 Ярославской области. Заключенные не знакомы между собой, отбывают наказание в разных колониях на территории разных российских регионов, но оба были участниками встреч с Пригожиным.

По словам мужчин, Пригожин хвастался, что наделен особыми полномочиями лично президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, лидер "вагнеровцев" якобы открыто говорил, что ему необходимо "выиграть эту чертовую войну любой ценой".

"У меня особые полномочия от президента, мне пох*й на всех, мне надо выиграть эту чертовую войну любой ценой", – цитирует Пригожина заключенный из Тульской колонии.

Заключенный из Ярославской области отметил, что на встречу с Пригожиным согнали почти всех "поселенцев" колонии. Мужчина со звездой героя РФ представился Евгением Пригожиным. Он прибыл в сопровождении нескольких вооруженных людей.

"Мы не вооруженные силы, а самая настоящая военизированная ОПГ. Мои ребята заходят в африканские страны - и за два дня не оставляют там ничего живого, и сейчас так же разносят врагов в Украине. Ваше решение служить в ЧВК - это сделка с дьяволом. Если вы выйдете отсюда со мной – или вернетесь свободным человеком, или умрете. Вы будете обязаны убивать врагов и выполнять приказы руководства. На тех, кто повернет назад, ждет расстрел на месте", — цитирует Пригожина заключенный.

Кроме того, мужчина рассказал, что Пригожин признался в "экспериментальном" использовании заключенных на войне против Украины. По его словам, из 42 якобы только пятеро вернулись в РФ "двухсотыми". В общем Пригожин оценил вероятность гибели заключенных в 15%, а также отметил их "героизм".

"Говорит, они дрались, как львы, напали с одними ножами на какой – то опорник и всех там вырезали", - вспомнил узник.

Один из засключенных также рассказав, кого именно ищет Пригожин в русских колониях.

"В первую очередь интересуют их убийцы и разбойники, к наркоманам относятся настороженно, то же к насильникам. Лучше, говорит, чтобы не бытовые убийцы были, а прям сознательные — вам, говорит, у нас понравится. Вообще он произвел впечатление маньяка. Никакого принуждения тем временем нет. Вы, говорит, должны сами понять, что нам нужны. И действительно, пошли записываться много, очень много, никак не меньше 200 человек", - отметил узник.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация продолжает скрытую мобилизацию с целью пополнить армию новыми оккупантами. При этом предпочтение отдают жителям национальных республик.

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