Пригожин заявил, что замбиец был завербован в ЧВК "Вагнер".

Частная военная компания (ЧВК) "Вагнер" завербовала в российской колонии гражданина Замбии Лемехани Ньиренду, который позже погиб на войне в Украине.

Об этом сообщил владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, добавив, что помнит, как спросил молодого человека, который отбывал срок в Тверской области, "зачем ему эта война", если через пару лет он сможет выйти из колонии по досрочному освобождению.

"Для чего ты поедешь? Ведь шанс погибнуть достаточно высокий. Помни об этом", - процитировала слова пресс-служба Пригожина.

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По словам владельца ЧВК, замбиец ответил так, как и ожидал сам бизнесмен. Он якобы сказал: "Вы, русские, много лет помогали нам, африканцам, обрести независимость. Когда нам было трудно, вы протягивали нам руку и продолжаете это делать и сейчас. "ЧВК Вагнера" спасает тысячи африканцев, и если я поеду вместе с вами на войну, наверное, это меньшее, чем я могу оплатить наши долги. А если я останусь жив, то научусь бороться за свою Родину...".

Ликвидация гражданина Замбии на войне в Украине

В середине ноября МИД Замбии заявил, что на войне в Украине погиб их гражданин, который ранее отбывал тюремный срок в Москве. В ведомстве сообщили, что 23-летний студент МИФИ Лемехани Натан Ньиренда погиб "на поле боя" 22 сентября. Дипломаты требовали от российских властей объяснений, каким образом Ньиренда попал на фронт.

Родственники убитого предполагали, что его могли завербовать в ЧВК "Вагнер".

В России Лемехани Ньиренда подрабатывал курьером. В апреле 2020 года его приговорили к 9,5 годам лишения свободы. В посылке, с которой его задержали силовики, нашли наркотики.

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