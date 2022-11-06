Пригожин призывает бизнес привлечь четверть сотрудников-мужчин на службу.

Владелец ЧВК "Вагнера", бизнесмен Евгений Пригожин сообщил о создании центров по подготовке военных в граничащих с Украиной Белгородской и Курской областях РФ.

Центры подготовки Пригожин готов финансировать якобы за свой счет, говорится в заявлении, размещенном его компанией "Конкорд".

"Повар Путина" также призвал к мобилизации на фронт четвертой части взрослого мужского населения.

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"Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 — половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу – одна неделя в окопах, три дома и на производстве", – считает Пригожин.

По его убеждению, благодаря такому подходу "100% встанут на защиту страны", когда "придет враг".

Роль ЧВК Пригожина в войне РФ против Украины

Боевики ЧВК "Вагнер" играют важную роль в российской агрессии против Украины. По мнению аналитиков ISW, российский диктатор Владимир Путин зависит от "вагнеровцев", в частности, в боях за Бахмут.

Пригожин, известный как бизнесмен и "повар Путина" прекратил открещиваться от деятельности ЧВК. В том числе, он лично агитировал "зэков" и завербовал более тысячи заключенных.

Отмечают, что в последнее время Пригожин продолжает наращивать власть в России и управляет "вагнеровцами" без прямого контроля Минобороны РФ.

При этом он продолжает сеять раскол в правительстве РФ.

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