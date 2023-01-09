По словам российского политолога, Владимиру Путину по медицинским показаниям нельзя долго стоять, поэтому вместо него в храме РПЦ был двойник.

Российский политолог и обозреватель Валерий Соловей считает, что вместо российского диктатора Владимира Путина на рождественской службе в одном из храмов РПЦ показали двойника.

В программе на YouTube-канале "Живой гвоздь" Соловей заявил, что российскому диктатору "физически тяжело" было бы выстоять службу на Рождество.

"С чего вы взяли, что это был он? Это был человек, именующий себя президентом Российской Федерации вот и всё, что мы можем точно сказать. Ему физически тяжело. Ему по медицинским показаниям долго стоять нельзя. Он не может выстоять службу. Да из соображений безопасности у него сейчас развилась паранойя. Это хорошо понятно и заметно. Так что очень сомнительно, что это был действующий президент Российской Федерации", - сказал Соловей.

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Говоря о том, зачем пиарщики Кремля сделали такую грустную картинку с одиноким Путиным в храме, если это был всего лишь двойник, эксперт выделил две причины, одна из которых - откровенное издевательство над российским президентом.

"Знаменитое полотно Карлсона "Маленький одинокий петух". Ну, маленький одинокий квазипрезидент Российской Федерации. Есть две причины. Пиарщики на все наплевали и начинают откровенно глумиться над российским президентом. И второе: есть стеб новогоднего поздравления, и второй раз подряд выставлять ту же самую массовку в лице прихожан, согласитесь, выглядело бы крайне сомнительно", - сказал Соловей.

Болезни Путина - что известно

Как сообщал УНИАН, последние месяцы появляется все больше слухов о критических болезнях российского диктатора Владимира Путина, хотя в Кремле всячески пытаются это опровергнуть.

В мае 2022 года глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что президент РФ серьезно болен раком. В январе 2023 года Буданов снова подтвердил, что Путин болен раком, и выразил надежду на скорую смерть кремлевского диктатора, причем до окончания войны.

Ранее российский политолог и обозреватель Валерий Соловей заявил, что состояние здоровья кремлевского диктатора Владимира Путина "резко ухудшается", поскольку он страдает рядом критических заболеваний. По словам эксперта, у Путина несколько диагнозов, в частности - очень тяжелая онкология и психические проблемы.

Советник ОПУ Алексей Арестович также заявлял, что точно знает об онкологическом заболевании президента РФ Владимира Путина.

А британский таблоид The Sun, ссылаясь на источник, близкий к Кремлю, осенью писал, что у президента России есть ранняя стадия болезни Паркинсона и рак поджелудочной железы. По сведениям издания, также ходят слухи, что у главы России нашли рак предстательной железы.

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